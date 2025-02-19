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Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия

Беноа, Индонезия
от
$494,754
14.04.2025
$492,587
13.04.2025
$492,876
12.04.2025
$494,712
11.04.2025
$505,894
10.04.2025
$507,956
09.04.2025
$510,505
08.04.2025
$510,188
06.04.2025
$510,490
05.04.2025
$505,839
04.04.2025
$512,596
03.04.2025
$518,280
02.04.2025
$517,191
01.04.2025
$516,020
30.03.2025
$514,441
29.03.2025
$518,282
28.03.2025
$520,173
27.03.2025
$518,351
26.03.2025
$518,027
25.03.2025
$516,253
24.03.2025
$514,489
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ID: 19483
ID новостройки на Realting
In CRM: 2368779
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Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа
  • Город
    Нуса-Дуа

О комплексе

Современный жилой комплекс всего в 80 м от океана состоит из 53 вилл с бассейнами (в продаже осталось всего 18 домов с 1 и 2 спальнями).

Гарантия от застройщика по договору: 10 лет на конструктив и 2 года на гидроизоляцию. Дома строятся с учетом сейсмоактивности и большого количества осадков.

Лизхолд на 75 лет (25 лет включено + приоритетная пролонгация до 50 лет).

Удобства и оснащение в доме
  • Умный дом
  • Домашний кинотеатр
  • Винный шкаф
  • Стиральная машина
  • Бытовая техника Bosch и аналоги
  • Сантехника Grohe, Villeroy & Boch и аналоги
Преимущества

Виллы под ключ в 80 метрах от берега. Полностью готовая к заселению недвижимость. Бытовая техника Bosch, сантехника Grohe и Villeroy & Boch.

Премиальная локация рядом с пятизвёздочными отелями St. Regis, Mulia и Kempinski. Nusa Dua Beach, лучший пляж на острове, в пешей доступности. Рядом есть три люксовых ресторана и три кафе.

Высокое качество стройки, долговечные материалы, гидроизоляция фундамента, резервные водостоки и соответствие лучшим стандартам с учётом сейсмоактивности и большого количества осадков.

Застройщик с богатым портфолио реализованных проектов в Дубае, Монако и Черногории. УК застройщика берёт на себя обслуживание вилл, сдачу объектов и общение с клиентами.

Возможны рассрочка и ипотека. Способы оплаты: рубли, криптовалюта, рупии, доллары, SWIFT.

Недвижимость можно сдать в аренду. ROI: 13-35%. Управляющая компания возьмёт на себя:

  • уборку;
  • ремонт;
  • подготовку к сдаче;
  • регистрацию на маркетплейсах;
  • общение с клиентами.
Инфраструктура
  • Локация в окружении отелей St. Regis, Mulia, Kempinski.
  • Два лучших пляжа на острове в пешей доступности.
  • Гольф поле, теннисный клуб, центр водного спорта.
  • Три ресторана и три кафе в пешей доступности.
Расположение и объекты поблизости

Нуса-Дуа — элитный курортный посёлок с протяжённой береговой линией, лучшими пляжами и чистым песком. Спокойная и комфортная жизнь на берегу океана.

  • Spa - 5 минут пешком
  • Теннисный центр Liga Tennis - 5 минут на машине
  • Школы и детсады от 10 минут на машине
  • Фитнес-центр в отеле Kempinski - 10 минут на машине
  • Торговый центр Bali Collection - 10 минут на машине
  • Международный аэропорт - 23 минут на машине

Местонахождение на карте

Беноа, Индонезия

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Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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