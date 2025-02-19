Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия

Современный жилой комплекс всего в 80 м от океана состоит из 53 вилл с бассейнами (в продаже осталось всего 18 домов с 1 и 2 спальнями).

Гарантия от застройщика по договору: 10 лет на конструктив и 2 года на гидроизоляцию. Дома строятся с учетом сейсмоактивности и большого количества осадков.

Лизхолд на 75 лет (25 лет включено + приоритетная пролонгация до 50 лет).

Умный дом

Домашний кинотеатр

Винный шкаф

Стиральная машина

Бытовая техника Bosch и аналоги

Сантехника Grohe, Villeroy & Boch и аналоги

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Виллы под ключ в 80 метрах от берега. Полностью готовая к заселению недвижимость. Бытовая техника Bosch, сантехника Grohe и Villeroy & Boch.

Премиальная локация рядом с пятизвёздочными отелями St. Regis, Mulia и Kempinski. Nusa Dua Beach, лучший пляж на острове, в пешей доступности. Рядом есть три люксовых ресторана и три кафе.

Высокое качество стройки, долговечные материалы, гидроизоляция фундамента, резервные водостоки и соответствие лучшим стандартам с учётом сейсмоактивности и большого количества осадков.

Застройщик с богатым портфолио реализованных проектов в Дубае, Монако и Черногории. УК застройщика берёт на себя обслуживание вилл, сдачу объектов и общение с клиентами.

Возможны рассрочка и ипотека. Способы оплаты: рубли, криптовалюта, рупии, доллары, SWIFT.

Недвижимость можно сдать в аренду. ROI: 13-35%. Управляющая компания возьмёт на себя:

уборку;

ремонт;

подготовку к сдаче;

регистрацию на маркетплейсах;

общение с клиентами.

Локация в окружении отелей St. Regis, Mulia, Kempinski.

Два лучших пляжа на острове в пешей доступности.

Гольф поле, теннисный клуб, центр водного спорта.

Три ресторана и три кафе в пешей доступности.

ИнфраструктураРасположение и объекты поблизости

Нуса-Дуа — элитный курортный посёлок с протяжённой береговой линией, лучшими пляжами и чистым песком. Спокойная и комфортная жизнь на берегу океана.