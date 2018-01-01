Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия

Самый длинный бассейн в мире 190 м, располагающийся на крыше, удивит самых изысканных покупателей недвижимости. Все необходимые удобства для жизни и отдыха располагаются прямо на территории комплекса - фитнес центр, пространство для работы, ресторан на верхнем этаже.
Преимущества
Прогнозируемая заполняемость комплекса - 90% и выше.
Высокий потенциал доходности и перепродажи.
Прогнозируемая доходность комплекса в течение первых 3-х лет от текущих цен - 15-17%.
Высочайшее качество отделочных материалов. Каждый квадратный сантиметр продуман до мельчайших деталей.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс располагается в районе Берава, в 500 метрах от океана, в туристическом центре Бали. Комплекс находится в окружении топовых пляжных клубов Бали, лучших мест для серфинга, сотен популярных заведений, кафе и ресторанов, а также всей необходимой инфраструктуры для жизни и отдыха.
Предлагаются виллы с бассейнами, садами, парковочными местами и видами на залив.
Резиденция располагает общим бассейном и баром, коворкингом, фитнес-залом, рестораном на крыше, массажным кабинетом, студией йоги, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Кухонная бытовая техника (вытяжка, газовая плита, холодильник, чайник)
ТВ
Водонагреватель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 7 минутах от пляжа Меласти и международной школы, в 5 минутах от кафе и ресторанов.
Предлагаются меблированные таунхаусы с бассейнами и парковочными местами.
Преимущества
Гарантированный арендный доход 12% годовых.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в зеленом спокойном районе, в 5 минутах от Чангу, между районами Чангу и Семиньяк, рядом с кафе и клубами, магазинами, школами и детскими садами.
Международная школа - 5 минут
Международный детский сад - 1 минута
Теннисный центр - 4 минуты
Супермаркет - 1 минута
Индийский океан - 10 минут езды
Международный аэропорт - 40 минут езды