Жилой комплекс Pandawa Dream

Инвестируйте в уникальный проект на Бали, который сочетает в себе премиальный сервис и гармонию с природой!
Доступна рассрочка!
Гарантированная доходность 10% годовых!
Удобства: рестораны, бары, коворкинг, спа, комплекс бассейнов, высокоскоростной интернет, фитнес-центр, уютные зоны отдыха, детский центр.
Расположение:
- в шаговой доступности образовательные центры, кафе, торговые комплексы, медицинские учреждения;
- пол часа езды до пляжа Pantai;
- международный аэропорт в 35 км от комплекса.
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