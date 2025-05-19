Жилой комплекс Pandawa Dream

Инвестируйте в уникальный проект на Бали, который сочетает в себе премиальный сервис и гармонию с природой!

Доступна рассрочка!

Гарантированная доходность 10% годовых!

Удобства: рестораны, бары, коворкинг, спа, комплекс бассейнов, высокоскоростной интернет, фитнес-центр, уютные зоны отдыха, детский центр.

Расположение:

- в шаговой доступности образовательные центры, кафе, торговые комплексы, медицинские учреждения;

- пол часа езды до пляжа Pantai;

- международный аэропорт в 35 км от комплекса.

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