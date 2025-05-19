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Жилой комплекс Pandawa Dream

Кутух, Индонезия
от
$110,000
05.05.2025
$110,000
03.12.2024
$88,000
12.11.2024
$78,000
;
9
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Описание Описание
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ID: 22527
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Кутух

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Инвестируйте в уникальный проект на Бали, который сочетает в себе премиальный сервис и гармонию с природой!
Доступна рассрочка!
Гарантированная доходность 10% годовых!
Удобства: рестораны, бары, коворкинг, спа, комплекс бассейнов, высокоскоростной интернет, фитнес-центр, уютные зоны отдыха, детский центр.
Расположение:
- в шаговой доступности образовательные центры, кафе, торговые комплексы, медицинские учреждения;
- пол часа езды до пляжа Pantai;
- международный аэропорт в 35 км от комплекса.
Пишите или звоните, ответим на все Ваши вопросы!

Местонахождение на карте

Кутух, Индонезия

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Жилой комплекс Pandawa Dream
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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