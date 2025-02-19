Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия

Комплекс вилл прямо на берегу океана с видом на священную гору Агунг (высотой около 3 км). Проект включает 250 вилл, дома на первой линии имеют личные бассейны с морской водой. На площади 12000 м2 будет ресторан, кафе, пекарня, ко-воркинг, СПА, спортзал, школа на 300 учеников, детский сад, игровые площадки, конюшня, самый большой на острове бассейн с солёной водой прямо у кромки воды, вертолётная площадка, ферма для выращивания органических овощей. Передвигаться по территории комплекса можно будет только пешком, на велосипеде или верхом на лошади. Солнечные батареи будут обеспечивать комплекс электричеством.

В комплексе представлены роскошные виллы на первой береговой линии, видовые двухэтажные виллы на второй линии, утопающие в зелени дома в сердце комплекса с завораживающими видами на священную гору Агунг и уникальный для острова формат - виллы на берегу озера.

Преимущества

Первый взнос - 30% (или 40% за виллы площадью 75 м2).

Ожидаемый рост цены недвижимость около 40% после завершения строительства.

Управление недвижимостью под ключ.

Недвижимость можно будет сдавать в аренду и получать пассивный доход:

15% годовых при посуточной аренде

10% годовых при долгосрочной аренде

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в районе Чанди-Даса, на востоке острова. Это место популярно среди дайверов, благодаря местной флоре и фауне.