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  4. Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия

Candidasa, Индонезия
от
$1,99 млн
14.04.2025
$1,98 млн
13.04.2025
$1,98 млн
12.04.2025
$1,99 млн
11.04.2025
$2,03 млн
10.04.2025
$2,04 млн
09.04.2025
$2,05 млн
08.04.2025
$2,05 млн
06.04.2025
$2,05 млн
05.04.2025
$2,03 млн
04.04.2025
$2,06 млн
03.04.2025
$2,08 млн
02.04.2025
$2,08 млн
01.04.2025
$2,07 млн
30.03.2025
$2,07 млн
29.03.2025
$2,08 млн
28.03.2025
$2,09 млн
27.03.2025
$2,08 млн
26.03.2025
$2,08 млн
25.03.2025
$2,07 млн
24.03.2025
$2,07 млн
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8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21022
ID новостройки на Realting
In CRM: 2387474
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Карангасем
  • Город
    Kecamatan Karangasem
  • Город
    Candidasa

О комплексе

Комплекс вилл прямо на берегу океана с видом на священную гору Агунг (высотой около 3 км). Проект включает 250 вилл, дома на первой линии имеют личные бассейны с морской водой. На площади 12000 м2 будет ресторан, кафе, пекарня, ко-воркинг, СПА, спортзал, школа на 300 учеников, детский сад, игровые площадки, конюшня, самый большой на острове бассейн с солёной водой прямо у кромки воды, вертолётная площадка, ферма для выращивания органических овощей. Передвигаться по территории комплекса можно будет только пешком, на велосипеде или верхом на лошади. Солнечные батареи будут обеспечивать комплекс электричеством.

В комплексе представлены роскошные виллы на первой береговой линии, видовые двухэтажные виллы на второй линии, утопающие в зелени дома в сердце комплекса с завораживающими видами на священную гору Агунг и уникальный для острова формат - виллы на берегу озера.

Преимущества

Первый взнос - 30% (или 40% за виллы площадью 75 м2).

Ожидаемый рост цены недвижимость около 40% после завершения строительства.

Управление недвижимостью под ключ.

Недвижимость можно будет сдавать в аренду и получать пассивный доход:

  • 15% годовых при посуточной аренде
  • 10% годовых при долгосрочной аренде
Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в районе Чанди-Даса, на востоке острова. Это место популярно среди дайверов, благодаря местной флоре и фауне.

Местонахождение на карте

Candidasa, Индонезия

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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Candidasa, Индонезия
от
$1,99 млн
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