Эксклюзивная вилла на Бали – идеальная инвестиция с доходностью до 15% годовых!

Доступна рассрочка!

Полная меблировка!

Современная 3-спальная вилла Onsider в престижном районе Улувату – это не просто дом, а выгодное вложение с высокой ликвидностью. Просторные помещения, приватный бассейн и стильный дизайн делают её привлекательной как для жизни, так и для аренды.

Ключевые преимущества: частный бассейн + терраса с зоной барбекю (~41 м²), рофтоп-терраса с панорамным видом, кондиционеры, бытовая техника, спутниковое ТВ, видеонаблюдение 24/7, парковка.

Расположение:

- 2-6 минут пешком до топовых пляжей: Bingin, Dreamland, Padang Padang;

- рядом кафе, рестораны, SPA, фитнес-студия (2-10 мин);

- гольф-клуб New Kuta – 11 мин, супермаркеты, школы, клиники.

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.