  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Вилла Onsider

Вилла Onsider

Печату, Индонезия
от
$360,000
;
19
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27377
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Печату

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Эксклюзивная вилла на Бали – идеальная инвестиция с доходностью до 15% годовых! 
Доступна рассрочка!
Полная меблировка!

Современная 3-спальная вилла Onsider в престижном районе Улувату – это не просто дом, а выгодное вложение с высокой ликвидностью. Просторные помещения, приватный бассейн и стильный дизайн делают её привлекательной как для жизни, так и для аренды.

Ключевые преимущества: частный бассейн + терраса с зоной барбекю (~41 м²), рофтоп-терраса с панорамным видом, кондиционеры, бытовая техника, спутниковое ТВ, видеонаблюдение 24/7, парковка.

Расположение:
- 2-6 минут пешком до топовых пляжей: Bingin, Dreamland, Padang Padang;
- рядом кафе, рестораны, SPA, фитнес-студия (2-10 мин);
- гольф-клуб New Kuta – 11 мин, супермаркеты, школы, клиники.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Печату, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Чангу, Индонезия
от
$290,000
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Денпасар, Индонезия
от
$99,000
Вилла Вилла возле океана
Bukit, Индонезия
от
$437,500
Вилла THE CUBE
Убуд, Индонезия
от
$350,000
Таунхаус PERERENAN GATE
Pererenan, Индонезия
от
$129,000
Вы просматриваете
Вилла Onsider
Печату, Индонезия
от
$360,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Вилла на Бали в Убуде № 283
Вилла Вилла на Бали в Убуде № 283
Убуд, Индонезия
от
$329,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Вилла 3 спальни Развитая инфраструктура района Вид на рисовые поля Бассейн Площадь: Здание - 230 м² Цена: 329 000 $ ( 1 430 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 260 $ Загрузка - 80% Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 208 $ Выручка в год с уч…
Агентство
Baliray
Оставить заявку
Вилла GREEN #2
Вилла GREEN #2
Wana Giri, Индонезия
от
$438,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Вилла в нескольких минутах от океана. Вилла в популярном районе с высоким спросом аренды. 2-3 спальни самый востребованный сегмент в аренде. Вилла с современным дизайном и полностью готова к заселению. Все удобства, включая высококачественную мебель, сделают Вашу жизнь комфортной и уютной. И…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Вилла GOLDEN PEARL
Вилла GOLDEN PEARL
Убуд, Индонезия
от
$441,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 96–507 м²
4 объекта недвижимости 4
Уникальная вилла в прекрасном Убуде. Рентабельность виллы от сдачи в аренду до 15%. Первоначальный взнос — 30%. Уютная вилла с дизайнерским современным ремонтом и мебелью. На территории собственный бассейн. Виллы варьируются различными планировками и площадью. Убуд является местом, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
96.0
285,000
Вилла
180.7 – 507.3
500,000 – 1,14 млн
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
16.07.2025
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
04.10.2023
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
Показать все публикации