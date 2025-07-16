  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Tibubeneng
  4. Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия

Tibubeneng, Индонезия
от
$650,000
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27406
ID новостройки на Realting
In CRM: 2473377
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 12.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Деревня
    Tibubeneng

О комплексе

Мини-комплекс изысканных вилл «под ключ». На выбор есть виллы с 3 и 4 спальнями. В данном комплексе продумано все до мелочей, способных формировать новые привычки. Виллы подходят как для жизни, так и для сдачи в аренду. Каждая вилла предлагает несколько спален с собственной гардеробной, санузлом и рабочей зоной, совмещённую зону гостиной, столовой и кухни, прачечную и rooftop-зону, располагающуюся с закатной стороны. Здесь будет проектор, небольшой кухонный гарнитур на случай барбекю, обеденная зона и мягкие посадочные места.

Особенности квартир
  • качественный керамогранит на полу
  • лестницы из цельного мрамора
  • качественные стеклопакеты
  • двери и потолки из шпона ореха
  • освещение от AV Technology
  • кухонные столешницы из натурального гранита
Удобства и оснащение в доме
  • Управление освещением может быть удаленным, а так же интегрировано с датчиками движения и света
  • Система климат-контроля позволяет регулировать температуру в каждой комнате
  • Умное управление мультимедиа позволяет управлять различными устройствами для развлечений с помощью смартфона или планшета
  • Система безопасности интегрируется с системой видеонаблюдения и сигнализации
Преимущества
  • Продуманный интерьер и инженерия для защиты виллы от осадков
  • Проектирование велось с учётом сейсмоактивности острова
  • Конструкции выполнены из стали или железобетона
Расположение и объекты поблизости

Тибубененг находится на юге острова Бали. Здесь есть вся необходимая для повседневной жизни инфраструктура. Всего 3 минута от комплекса можно добраться до пляжа Берава.

Местонахождение на карте

Tibubeneng, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс меблированных дуплексов и вилл в 500 метрах от пляжа, Санур, Бали, Индонезия
Sanur Kaja, Индонезия
от
$445,000
Апарт - отель в Убуде
Убуд, Индонезия
от
$109,000
Жилой комплекс
Унгасан, Индонезия
от
$90,000
Жилой комплекс Номера в бутик-отеле для получения арендного дохода, центр Убуда, Бали, Индонезия
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$95,000
Жилой комплекс Pandawa Hills
Кутух, Индонезия
от
$125,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия
Tibubeneng, Индонезия
от
$650,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс в 400 метрах от пляжа, Нуану, Бали, Индонезия
Табанан, Индонезия
от
$148,200
Комплекс включает 67 апартаментов, вилл и таунхаусов. Проект является неотъемлемой частью экосистемы Нуану, предоставляющей жителям беспрепятственный доступ к развитой инфраструктуре, зеленым зонам, развлекательным центрам и образовательным учреждениям. Инфраструктура района: Коворкинг Пля…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$133,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты 7 минут до пляжа Панорамный вид Бассейн 1 спальня Площадь: Площадь апартаментов - 38 м² Цена: 135 000 $ ( 3 553 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 150 $ Загрузка - 80% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта - 120 $ Выручка в год с …
Агентство
Baliray
Оставить заявку
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$180,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Апартаменты У океана Панорамный вид Бассейн 1 спальня Площадь: Здание - 47 м² Цена: 180 000 $ (3 830 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 150 $ Загрузка - 80% Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 120 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта -…
Агентство
Baliray
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
16.07.2025
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
04.10.2023
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
Показать все публикации