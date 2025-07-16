Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия

Мини-комплекс изысканных вилл «под ключ». На выбор есть виллы с 3 и 4 спальнями. В данном комплексе продумано все до мелочей, способных формировать новые привычки. Виллы подходят как для жизни, так и для сдачи в аренду. Каждая вилла предлагает несколько спален с собственной гардеробной, санузлом и рабочей зоной, совмещённую зону гостиной, столовой и кухни, прачечную и rooftop-зону, располагающуюся с закатной стороны. Здесь будет проектор, небольшой кухонный гарнитур на случай барбекю, обеденная зона и мягкие посадочные места.Особенности квартир
Тибубененг находится на юге острова Бали. Здесь есть вся необходимая для повседневной жизни инфраструктура. Всего 3 минута от комплекса можно добраться до пляжа Берава.