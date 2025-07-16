Жилой комплекс Престижные оборудованные виллы с бассейнами и зонами отдыха в Тибубененге, Бали, Индонезия

Мини-комплекс изысканных вилл «под ключ». На выбор есть виллы с 3 и 4 спальнями. В данном комплексе продумано все до мелочей, способных формировать новые привычки. Виллы подходят как для жизни, так и для сдачи в аренду. Каждая вилла предлагает несколько спален с собственной гардеробной, санузлом и рабочей зоной, совмещённую зону гостиной, столовой и кухни, прачечную и rooftop-зону, располагающуюся с закатной стороны. Здесь будет проектор, небольшой кухонный гарнитур на случай барбекю, обеденная зона и мягкие посадочные места.

качественный керамогранит на полу

лестницы из цельного мрамора

качественные стеклопакеты

двери и потолки из шпона ореха

освещение от AV Technology

кухонные столешницы из натурального гранита

Управление освещением может быть удаленным, а так же интегрировано с датчиками движения и света

Система климат-контроля позволяет регулировать температуру в каждой комнате

Умное управление мультимедиа позволяет управлять различными устройствами для развлечений с помощью смартфона или планшета

Система безопасности интегрируется с системой видеонаблюдения и сигнализации

Продуманный интерьер и инженерия для защиты виллы от осадков

Проектирование велось с учётом сейсмоактивности острова

Конструкции выполнены из стали или железобетона

Тибубененг находится на юге острова Бали. Здесь есть вся необходимая для повседневной жизни инфраструктура. Всего 3 минута от комплекса можно добраться до пляжа Берава.