Апартаменты у океана

Апартаменты
Площадь:
Здание - 101 м²
Цена: 490 000 $ (4 851 $ за м² )
Доход от сдачи в аренду:
Загрузка - 70%
Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 280$ ( 102 200 $ в год )
Прибыль с учетом расходов и налогов в год- 71 397 $ (15, 87 %)
Окупаемость - 7 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
490 000 $
Цена продажи:
735 000 $
Прибыль:
245 000 $ (50%)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия оплаты и владения недвижимостью :
Окончание строительства - январь 2025 года
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет