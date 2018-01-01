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Апартаменты у океана

Денпасар, Индонезия
от
€292,796
;
18
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О комплексе

Апартаменты
 

  • 1 спальня
  • Первая линия океана
  • Развитая инфраструктура комплекса
  • Вид на океан


Площадь:
Здание - 101 м²

Цена: 490 000 $ (4 851 $ за м² )

Доход от сдачи в аренду: 
Загрузка - 70%
Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 280$ ( 102 200 $ в год )
Прибыль с учетом расходов и налогов в год- 71 397 $ (15, 87 %)
Окупаемость - 7 лет

Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
490 000 $
Цена продажи:
735 000 $
Прибыль:
245 000 $ (50%)

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия оплаты и владения недвижимостью :
Окончание строительства - январь 2025 года
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Денпасар, Индонезия

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Апартаменты у океана
Денпасар, Индонезия
от
€292,796
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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