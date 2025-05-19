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Вилла AQUAMARINE III

Чангу, Индонезия
от
$620,000
02.06.2025
$620,000
05.02.2024
$650,000
;
17
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ID: 14699
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Вилла с топовой локацией вблизи от океана.

Прогноз окупаемости — 30% после завершения строительства. Объект идеально подходит для постоянного проживания и инвестиций.

Первоначальный взнос — 10%. Платеж равными частями в течении 12 месяцев.

Вилла включают в себя дизайнерскую отделку и мебель.

Комплекс вилл расположен в районе Чангу. Расположение - рядом с океаном и районами Berawa, Batu Bolong, Pererenan. Управление 5-ти звездочного отеля.

Инфраструктура:
- Бассейн;
- Сад;
- Кафе;
- Культовые места;
- Спорт-зал;
- Магазин;
- Охрана 24/7.

Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!

 

*стоимость указана на 10.10.2024г.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 263.3
Цена за м², USD 2,355
Цена квартиры, USD 620,000

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

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Вилла AQUAMARINE III
Чангу, Индонезия
от
$620,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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