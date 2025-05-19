Вилла AQUAMARINE III

Вилла с топовой локацией вблизи от океана.



Прогноз окупаемости — 30% после завершения строительства. Объект идеально подходит для постоянного проживания и инвестиций.



Первоначальный взнос — 10%. Платеж равными частями в течении 12 месяцев.



Вилла включают в себя дизайнерскую отделку и мебель.



Комплекс вилл расположен в районе Чангу. Расположение - рядом с океаном и районами Berawa, Batu Bolong, Pererenan. Управление 5-ти звездочного отеля.



Инфраструктура:

- Бассейн;

- Сад;

- Кафе;

- Культовые места;

- Спорт-зал;

- Магазин;

- Охрана 24/7.



Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!

*стоимость указана на 10.10.2024г.