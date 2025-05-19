Вилла AQUAMARINE III

Вилла с топовой локацией вблизи от океана.
Прогноз окупаемости — 30% после завершения строительства. Объект идеально подходит для постоянного проживания и инвестиций.
Первоначальный взнос — 10%. Платеж равными частями в течении 12 месяцев.
Вилла включают в себя дизайнерскую отделку и мебель.
Комплекс вилл расположен в районе Чангу. Расположение - рядом с океаном и районами Berawa, Batu Bolong, Pererenan. Управление 5-ти звездочного отеля.
Инфраструктура:
- Бассейн;
- Сад;
- Кафе;
- Культовые места;
- Спорт-зал;
- Магазин;
- Охрана 24/7.
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*стоимость указана на 10.10.2024г.