Апартаменты с системой умный дом

Апартаменты
Площадь:
Апартаменты - 55 м²
Цена: 214 000 $ (3 891 $ за м2)
Доход от сдачи апартаментов в аренду:
Выручка в сутки: 116 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 93 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 34 006 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 30 636 $ (15,2 %)
Окупаемость - 5 - 10 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
214 000 $
Цена продажи:
340 260 $
Прибыль:
126 260 $ (59 %)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 27 лет