Апартаменты с системой умный дом

Canggu, Индонезия

от €165,031

49 м² 1

Сдача в: 2023

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Жилой комплекс премиум-класса SUNNY APART I в 300 метрах от пляжа Бату Белиг в районе Чангу на острове Бали. Квартиры доступны с дизайном интерьера и мебелью. Все квартиры сдаются с проведенными коммуникациями, качественной отделкой, бытовой техникой и мебелью. Приобретение квартиры с первоначальным взносом 50% и с беспроцентной рассрочкой на 6 месяцев. Комплекс построен из 4 этажей в современном архитектурном стиле. Здесь можно расслабиться и насладиться природой с красивой окрестностью. Рядом с комплексом есть все удобства, необходимые для комфортного проживания: кафе, спортивные и пляжные клубы, спа-комплексы, магазины, школы и детские сады, пакринг, бассейн, коворкинг. Чангу - самый популярный район для туристов на Бали. Здесь лучшие споты для сёрфинга, много баров, ресторанов, клубов, развлекательных и спорт-центров. Поэтому пользуется инвестиционной доходностью - 13-22%. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.