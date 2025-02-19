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Вилла NEBIUS

Wana Giri, Индонезия
от
$399,000
12.05.2025
$399,000
05.08.2024
$435,613
;
4
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20885
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Булеленг
  • Деревня
    Wana Giri

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Вилла вдали от шума, в спокойной локации. Вилла в популярном развивающемся районе Меласти, где средняя заполняемость 3-х спальных вилл при посуточной аренде 67,8%. 3 спальни — самый востребованный сегмент в аренде. Высокий спрос на 2—4-х спальные виллы и отсутствие предложений позволяют конкурировать во всех сегментах жилья и зарабатывать от 10% годовых чистого дохода. Уникальная локации и архитектура виллы, аналогов нет на Бали. Вилла продумана до мелочей, современный дизайн. Высокие потолки и обилие естественной инсоляции. В 10 минутной доступности от участка находится вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания и досуга: серф-споты, гольф-поля, кафе и рестораны, парки, фитнес, торговый центр, клубы и фантастические пляжи. Пишите или звоните, ответим на все Ваши вопросы! *стоимость указана на 10.10.2024г.

Местонахождение на карте

Wana Giri, Индонезия

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Вилла NEBIUS
Wana Giri, Индонезия
от
$399,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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