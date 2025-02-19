Вилла NEBIUS

Вилла вдали от шума, в спокойной локации. Вилла в популярном развивающемся районе Меласти, где средняя заполняемость 3-х спальных вилл при посуточной аренде 67,8%. 3 спальни — самый востребованный сегмент в аренде. Высокий спрос на 2—4-х спальные виллы и отсутствие предложений позволяют конкурировать во всех сегментах жилья и зарабатывать от 10% годовых чистого дохода. Уникальная локации и архитектура виллы, аналогов нет на Бали. Вилла продумана до мелочей, современный дизайн. Высокие потолки и обилие естественной инсоляции. В 10 минутной доступности от участка находится вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания и досуга: серф-споты, гольф-поля, кафе и рестораны, парки, фитнес, торговый центр, клубы и фантастические пляжи. Пишите или звоните, ответим на все Ваши вопросы! *стоимость указана на 10.10.2024г.