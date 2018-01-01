Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия

Двухуровневые лофт-квартиры с полной меблировкой и техникой. Инфраструктура резиденции: лобби, сад, подземная парковка, фитнес, бассейн, ресторан, отель, круглосуточная стойка регистрации и охрана. Сдача: 50 квартир первой фазы будут готовы в сентябре 2023 года, вторая фаза — отель не под продажу в 2024 году.

Особенности квартир

Каждая квартира включает гостиную с кухней, спальню в мезонине, ванную комнату.

Интернет

Кондиционеры

ТВ

Стиральная и сушильная машины

Кухонная бытовая техника (электрическая плита, вытяжка, холодильник, микроволновая печь, кулер)

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Расчётный срок окупаемости: 7 лет.

Предоставляется аренда на 30 лет с гарантированным продлением по рыночной стоимости.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом сердце Чангу, 300 метров до побережья, рядом с 4 пляжами и известными пляжными клубами. Популярный район среди иностранных экспатов, приезжающих на Бали на долгий срок из-за более тихой атмосферы, живописных пейзажей с рисовыми террасами и видом на Индийский океан.