Жилой комплекс Новый комплекс с бассейном, спа и детским клубом, Бали, Индонезия

Отельный комплекс нового формата для Бали: лофт-архитектура и премиальный стиль в сочетании с атмосферой островной свободы.
В основе концепции - двухуровневые апартаменты класса люкс, созданные для тех, кто выбирает не компромисс, а абсолютное качество.
Приватная инфраструктура, высокие потолки и продуманный дизайн превращают каждый юнит в пространство для жизни и вдохновения.
Инфраструктура комплекса:
Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.Преимущества
10% - гарантированный доход в период строительства.
Первоначальный взнос - 20% или 40%.
Застройщиком получен сертификат PBG (разрешение на строительство) и продажи начались только после его получения.Расположение и объекты поблизости
Проект расположен в самом центре Семиньяка, в районе Берабан - динамичном, утонченном, где встречаются мода, гастрономия, ночная жизнь и пляжный стиль. В непосредственной близости находятся пляжные клубы, популярные рестораны, спа-зоны, магазины и вся городская инфраструктура.