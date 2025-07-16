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Жилой комплекс Новый комплекс с бассейном, спа и детским клубом, Бали, Индонезия

Семиньяк, Индонезия
от
$132,093
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20
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Описание Описание
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ID: 27171
ID новостройки на Realting
In CRM: 2471105
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Район Кута
  • Деревня
    Семиньяк

О комплексе

Отельный комплекс нового формата для Бали: лофт-архитектура и премиальный стиль в сочетании с атмосферой островной свободы.

В основе концепции - двухуровневые апартаменты класса люкс, созданные для тех, кто выбирает не компромисс, а абсолютное качество.

Приватная инфраструктура, высокие потолки и продуманный дизайн превращают каждый юнит в пространство для жизни и вдохновения.

Инфраструктура комплекса:

  • кафе и бар
  • современный фитнес-центр
  • спа-зона и джакузи
  • бассейн с лаундж-зоной
  • конференц-зал
  • уютный детский клуб

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Преимущества

10% - гарантированный доход в период строительства.

Первоначальный взнос - 20% или 40%.

Застройщиком получен сертификат PBG (разрешение на строительство) и продажи начались только после его получения.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в самом центре Семиньяка, в районе Берабан - динамичном, утонченном, где встречаются мода, гастрономия, ночная жизнь и пляжный стиль. В непосредственной близости находятся пляжные клубы, популярные рестораны, спа-зоны, магазины и вся городская инфраструктура.

  • Пляжный клуб - 5 минут
  • Аэропорт - 20 минут

Местонахождение на карте

Семиньяк, Индонезия

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Жилой комплекс Новый комплекс с бассейном, спа и детским клубом, Бали, Индонезия
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