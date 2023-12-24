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Квартиры в Бали, Индонезия

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120 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 4
Наличие и стоимость уточняйте у наших специалистов. The Umalas Signature - новый жилой ко…
€185,916
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Квартира 1 спальня в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Наличие и стоимость уточняйте у наших специалистов. Magnum Residence Berawa расположен на…
€308,348
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Квартира 1 спальня в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
Наличие и стоимость уточняйте у наших специалистов. Magnum Residence Sanur расположен на …
€344,624
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Квартира 1 спальня в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 4
Наличие и стоимость уточняйте у наших специалистов. Magnum Residence Seminyak расположен …
€244,865
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с парковка в Bangkiang Sidem, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с парковка
Bangkiang Sidem, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/4
Полностью меблированные апартаменты с топовой локацией.Апартаменты двухуровневые, современно…
€149,639
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bangkiang Sidem, Индонезия
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bangkiang Sidem, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/1
Уютные апартаменты в окружении рисовых полей.Апартаменты 20 кв.м. Полная отделка "под ключ».…
€33,556
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Доходная недвижимость для жизни и инвестиций. Комплекс из 209 объектов в топовой локации Чан…
€135,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Современный комплекс премиум апартаментов в 4 минутах от пляжа Бату Болонг. Инфраструктура к…
€180,000
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Квартира 1 комната с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Квартира 1 комната с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Жилой комплекс апартаментов, который находится у пляжа Melasti, район Унгасан. Инфраструктур…
€70,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Новый эксклюзивный проект в Улувату. Жемчужина в сердце Балийского острова. Рядом с Drifter …
€190,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Комплекс находится всего в 500 метрах от пляжа в районе Чангу, Бату Болонг. Это …
€180,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Представляем вашему вниманию современный 4-этажный комплекс апартаментов премиум…
€180,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 34 м²
Красивые апартаменты с живописным видом прямо на берегу океана, на самой дорогой улице остро…
€140,000
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
О комплексе Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 ви…
€146,919
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Квартира 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
О комплексе Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 ви…
€117,444
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€130,594
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Квартира 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€101,755
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€150,184
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Квартира 1 комната в Бали, Индонезия
Квартира 1 комната
Бали, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 2/3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€63,483
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Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 81 м²
Уникальный проект с самым длинным в мире бассейном на крыше – 190 метров. В лучшем туристиче…
€370,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Bangkiang Sidem, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Bangkiang Sidem, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия Предлагаются апартамен…
€66,621
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Квартира 1 спальня в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Апартаменты в Чангу, в 300 м от популярного пляжа Берава.  1 спальня. Площадь апартаментов…
€163,243
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Квартира 1 спальня в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Комплекс из 50 современных односпальных апартаментов, расположенных на 4-х этажах, в самой т…
€163,243
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Квартира 1 спальня в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Лаконичный комплекс из 62 апартаментов с общим инфинити-бассейном. Комплекс расположен в пе…
€163,243
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Квартира 2 спальни в Бали, Индонезия
Квартира 2 спальни
Бали, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Компактный и уединенный комплекс из 62 апартаментов  с 2-мя спальными. На первом этаже общи…
€226,727
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Квартира 1 спальня в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Комплекс апартаментов премиум класса. Вся необходимая инфраструктура для жизни, работы, раз…
€164,127
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Квартира 1 спальня в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1/4
ROYAL КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В ТУРИСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ БАЛИ. САМЫЙ ДЛИННЫЙ В МИРЕ БАССЕЙН НА КР…
€318,875
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Квартира 1 спальня в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Единственный комплекс апартаментов премиум-класса на первой линии океана, в котором можно п…
€234,467
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Квартира 1 спальня в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Единственный комплекс апартаментов на первой береговой линии  Бали, с возможностью приобрете…
€226,727
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Квартира 1 спальня в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 58 м²
Компллекс, в котором есть все для полноценной жизни и отдыха. Подходит как для инвестиций, …
€158,709
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Параметры недвижимости в Бали, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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