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Квартиры на Бали, Индонезия

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Южная Кута
705
Мэнви
258
Убуд
214
Чангу
145
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2 209 объектов найдено
Студия 1 комната в Унгасан, Индонезия
Студия 1 комната
Унгасан, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/3
Комплекс расположен на самом "инстаграмном" берегу океана на площади 27 га и состоит из вилл…
$132,000
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Квартира 1 комната в Кутух, Индонезия
Квартира 1 комната
Кутух, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Готовые апартаменты с террасой на крыше рядом с Pandawa Beach!Апартаменты в комплексе RAHYA …
$192,000
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DDA Real Estate
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Квартира в Южная Кута, Индонезия
Квартира
Южная Кута, Индонезия
$109,589
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 спальня
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Это острый, полностью меблированный лофт с 1 спальней, построенный в 2020 году, который прев…
$105,000
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Квартира 2 спальни в Педженг Кангин, Индонезия
Квартира 2 спальни
Педженг Кангин, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Эта тропическая современная вилла находится глубоко в тихой обстановке джунглей, где звуки р…
$198,000
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Квартира в Унгасан, Индонезия
Квартира
Унгасан, Индонезия
Двухкомнатный современный Балийские виллы в Унгасане, в нескольких минутах езды от южных пля…
$230,000
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Batukandik, Индонезия
Квартира
Batukandik, Индонезия
Одно- и двухкомнатные архитектурные виллы в Бингине, в нескольких минутах ходьбы от скал и с…
$209,000
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Квартира 1 спальня в Южная Кута, Индонезия
Квартира 1 спальня
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Компактная студия открытой планировки с частным балконом, в малоэтажном курортном стиле на ю…
$101,884
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 4
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и…
$160,000
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Квартира 1 спальня в Penestanan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Penestanan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Премиальный однокомнатный ярус в этом анклаве Пенестанан, расположенный на участках с прямым…
$159,000
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Квартира 4 спальни в Табанан, Индонезия
Квартира 4 спальни
Табанан, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 258 м²
4BR с видом на реку - это топовый релиз Nuanu Soft-Brutalist Villas, всего 4 виллы, располож…
$1,45 млн
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Квартира 2 спальни в Печату, Индонезия
Квартира 2 спальни
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Эта вилла в Пекату, построенная в 2024 году, предназначена для инвесторов, серьезно относящи…
$262,500
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Квартира 2 спальни в Берабан, Индонезия
Квартира 2 спальни
Берабан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
По цене 4210 000 000 IDR (258 100 долларов США), эта двухкомнатная трехкомнатная тропическая…
$258,100
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Квартира в Южная Кута, Индонезия
Квартира
Южная Кута, Индонезия
Компактные однокомнатные средиземноморские виллы в Пекату, доступные для прогулок в кафе и к…
$115,000
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Квартира 1 спальня в Унгасан, Индонезия
Квартира 1 спальня
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Это резкая вилла вне плана входа на полуострове Букит, закрытая на сумму 146 000 долларов СШ…
$146,000
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Квартира 3 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 4/4
MAGNUM RESORT BERAWA — это эксклюзивный комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердц…
$840,000
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ESTABRO
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Пентхаус в Убуд, Индонезия
Пентхаус
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 58 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$159,500
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 комната в Санур, Индонезия
Квартира 1 комната
Санур, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 2/4
MAGNUM RESORT SANUR — это ultra-luxury комплекс, расположенный на первой линии побережья Инд…
$410,000
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ESTABRO
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Квартира 4 спальни в Южная Кута, Индонезия
Квартира 4 спальни
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Премиальная вилла с четырьмя спальнями из бутика freehold cliffside, спроектированная вокруг…
$1,05 млн
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Квартира 1 спальня в Цемаги, Индонезия
Квартира 1 спальня
Цемаги, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Эта студия второго этажа захватывает незапланированное сладкое пятно: вы закрываете ценообра…
$79,000
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Квартира 1 спальня в Печату, Индонезия
Квартира 1 спальня
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Построенная в 2024 году, эта компактная современная квартира находится в туристическом район…
$119,000
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Квартира 3 спальни в Денпасар, Индонезия
Квартира 3 спальни
Денпасар, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Завершенная, готовая к переезду вилла с бассейном на 3 спальни в управляемом сообществе вилл…
$521,250
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Квартира в Tibubeneng, Индонезия
Квартира
Tibubeneng, Индонезия
Комплекс аренды только для взрослых в Бераве, в 7 минутах от пляжа Берава и недалеко от пляж…
$190,000
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Квартира 4 спальни в Абиансемаль, Индонезия
Квартира 4 спальни
Абиансемаль, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Эта современная балийская вилла расположена на 639 квадратных метрах главной жилой земли в А…
$360,000
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Квартира 2 спальни в Убуд, Индонезия
Квартира 2 спальни
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Двухкомнатная квартира площадью 73,7 м2 в бутике с 44 ключами обслуживается резиденцией, пер…
$175,000
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Квартира 3 спальни в Табанан, Индонезия
Квартира 3 спальни
Табанан, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
3BR - это релиз среднего уровня в Nuanu Soft-Brutalist Villas, 5 вилл, предназначенных для п…
$862,500
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Квартира в Беноа, Индонезия
Квартира
Беноа, Индонезия
Вторая фаза управляемого курортного сообщества в Нуса-Дуа, на южном полуострове Букит Бали, …
$82,375
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Квартира 1 спальня в Цемаги, Индонезия
Квартира 1 спальня
Цемаги, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Яркая, разумно выложенная однокомнатная квартира, захватывающая очарование садового уровня и…
$89,000
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Квартира 1 спальня в Чангу, Индонезия
Квартира 1 спальня
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Эта вилла Japandi завершает 1 квартал 2026 года как изысканное, полностью закрытое святилище…
$197,500
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Квартира 2 спальни в Южная Кута, Индонезия
Квартира 2 спальни
Южная Кута, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Двухкомнатная квартира с двумя ванными комнатами, открытая гостиная-столовая-кухня и частный…
$329,648
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Типы недвижимости на Бали

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Бали, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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