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Вилла PULAU VILLAS

Печату, Индонезия
от
$420,000
23.06.2025
$420,000
29.01.2024
$395,000
;
11
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ID: 14529
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Печату

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Премиальная вилла для долгосрочного проживания и инвестиций.

Доходность от сдачи в аренду - до 15% в год.

Вилла с полной отделкой «под ключ». Собственным бассейном в окружении красивой природы. Преимущества приобретения в увеличении стоимости после завершения строительства до 25%.

Условия оплаты:
- рассрочка на стадии строительства. Сдача в марте 2025 года.

Архитектура в стиле минимализм с панорамным остеклением. Натуральные материалы, продуманная эргономика и большое внимание к комфорту.

Инфраструктура:
1. Sundays Бичклаб.
2. Вертолетная площадка.
3. Ночной клуб Savaya.
4. Гольф поле.
5. Медицинский центр BIMC.

Будущее района:
1. Скоростная дорога в Меласти.
2. Филиал школы Green School.
3. Самый большой комплекс с открытой инфраструктурой - Park Blue.

Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!

*стоимость указана на 09.10.2024г.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 200.0 – 300.0
Цена за м², USD 2,100 – 3,500
Цена квартиры, USD 420,000 – 1,05 млн

Местонахождение на карте

Печату, Индонезия

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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