Вилла PULAU VILLAS

Премиальная вилла для долгосрочного проживания и инвестиций.



Доходность от сдачи в аренду - до 15% в год.



Вилла с полной отделкой «под ключ». Собственным бассейном в окружении красивой природы. Преимущества приобретения в увеличении стоимости после завершения строительства до 25%.



Условия оплаты:

- рассрочка на стадии строительства. Сдача в марте 2025 года.



Архитектура в стиле минимализм с панорамным остеклением. Натуральные материалы, продуманная эргономика и большое внимание к комфорту.



Инфраструктура:

1. Sundays Бичклаб.

2. Вертолетная площадка.

3. Ночной клуб Savaya.

4. Гольф поле.

5. Медицинский центр BIMC.



Будущее района:

1. Скоростная дорога в Меласти.

2. Филиал школы Green School.

3. Самый большой комплекс с открытой инфраструктурой - Park Blue.



Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!

*стоимость указана на 09.10.2024г.