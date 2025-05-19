Вилла PULAU VILLAS

Премиальная вилла для долгосрочного проживания и инвестиций.
Доходность от сдачи в аренду - до 15% в год.
Вилла с полной отделкой «под ключ». Собственным бассейном в окружении красивой природы. Преимущества приобретения в увеличении стоимости после завершения строительства до 25%.
Условия оплаты:
- рассрочка на стадии строительства. Сдача в марте 2025 года.
Архитектура в стиле минимализм с панорамным остеклением. Натуральные материалы, продуманная эргономика и большое внимание к комфорту.
Инфраструктура:
1. Sundays Бичклаб.
2. Вертолетная площадка.
3. Ночной клуб Savaya.
4. Гольф поле.
5. Медицинский центр BIMC.
Будущее района:
1. Скоростная дорога в Меласти.
2. Филиал школы Green School.
3. Самый большой комплекс с открытой инфраструктурой - Park Blue.
Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!
*стоимость указана на 09.10.2024г.