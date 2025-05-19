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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия

Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия

Убуд, Индонезия
от
$147,465
18.05.2025
$147,465
17.05.2025
$146,921
16.05.2025
$147,020
14.05.2025
$148,203
13.05.2025
$146,622
11.05.2025
$146,306
10.05.2025
$146,794
09.05.2025
$145,603
08.05.2025
$145,072
07.05.2025
$145,574
14.04.2025
$144,921
13.04.2025
$145,006
12.04.2025
$145,546
11.04.2025
$148,837
10.04.2025
$149,443
09.04.2025
$150,193
08.04.2025
$173,584
06.04.2025
$173,687
05.04.2025
$172,105
04.04.2025
$174,404
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17
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Описание Описание
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ID: 22155
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391010
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

О комплексе

Комплекс состоит из 66 премиальных таунхаусов, из которых к покупке доступны всего 6 односпальных и 12 двухспальных лотов. Инфраструктура комплекса гармонично вписана в ландшафт и естественным образом зонирована ручьем. Она включает:

  • Ресепшн с внимательным персоналом;
  • Премиальные спа в японском стиле;
  • Спортивные зоны;
  • Фьюжн ресторан в японском стиле;
  • Парк с птицами прямо на территории жилого комплекса, как часть экологической концепции комплекса;
  • Wellness бар;
  • Услуги личного целителя.

В каждом таунхаусе будет личное спа с бассейном, массажистом, сауной с гималайской солью, душем с хромотерапией. На территории комплекса будет амфитеатр, место для очага, фонтаны.

Все таунхаусы 1 очереди идут в лизхолд 25 лет с приоритетным продлением на 25 лет, а лоты второй очереди - на 30 лет с продлением на 30 лет. Проект реализуется в жилой зоне с разрешением на посуточную сдачу в аренду.

С момента запуска проекта осенью 2024 года таунхаусы уже прибавили более 30 000 долларов к цене.

Преимущества
  • Опытный застройщик с большим и успешным портфолио: одна из самых популярных вилл от этого девелопера, построенная из Boeing 747, забронирована на 5 лет вперёд, а проекты отелей в Сочи регулярно загружены в среднем на 80%.
  • Подрядчик имеет 40 лет опыта в строительной отрасли, построил 5 офисов по всей Индонезии, The Ritz-Carlton Bali и множество других проектов на острове.
  • УК застройщика повышает загрузку комплексов за счёт организации мероприятий. Предлагаются комплексные услуги, включая маркетинг, техническую поддержку и финансовый менеджмент.
  • Сделку можно оплатить SWIFT-переводом, наличными (рубли, доллары) или альтернативными валютами.
  • Рассрочка от застройщика: 30%–20%–20%–20%–10%.
  • Застройщик даёт гарантию 10 лет на конструктив, 3 года на внутреннюю отделку и 1 год на мебель.
  • По оценкам застройщика, доходность таунхаусов обоих типов составит в среднем 13-15 % в первый год при посуточной ставке аренды 140 и 230 долларов и заполняемости 75%.
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположился в сердце острова — Убуде, среди зеленых джунглей, древних храмов, рисовых террас и освежающих водопадов. Неповторимое очарование Убуда, где сосредоточились лучшие рестораны, мастерские местных ремесленников и арт галереи, ежегодно привлекает сюда десятки тысяч туристов. Расположение вдали от суеты в центре острова одновременно позволяет быстро добраться до всех лучших пляжей как западного, так и восточного побережья.

  • Пляж Керамас - 30 минут
  • Pantai Sanur - 35 минут
  • Чангу - 50 минут
  • Аэропорт - 60 минут

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$147,465
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