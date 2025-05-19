Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия

Комплекс состоит из 66 премиальных таунхаусов, из которых к покупке доступны всего 6 односпальных и 12 двухспальных лотов. Инфраструктура комплекса гармонично вписана в ландшафт и естественным образом зонирована ручьем. Она включает:

Ресепшн с внимательным персоналом;

Премиальные спа в японском стиле;

Спортивные зоны;

Фьюжн ресторан в японском стиле;

Парк с птицами прямо на территории жилого комплекса, как часть экологической концепции комплекса;

Wellness бар;

Услуги личного целителя.

В каждом таунхаусе будет личное спа с бассейном, массажистом, сауной с гималайской солью, душем с хромотерапией. На территории комплекса будет амфитеатр, место для очага, фонтаны.

Все таунхаусы 1 очереди идут в лизхолд 25 лет с приоритетным продлением на 25 лет, а лоты второй очереди - на 30 лет с продлением на 30 лет. Проект реализуется в жилой зоне с разрешением на посуточную сдачу в аренду.

С момента запуска проекта осенью 2024 года таунхаусы уже прибавили более 30 000 долларов к цене.

Опытный застройщик с большим и успешным портфолио: одна из самых популярных вилл от этого девелопера, построенная из Boeing 747, забронирована на 5 лет вперёд, а проекты отелей в Сочи регулярно загружены в среднем на 80%.

Подрядчик имеет 40 лет опыта в строительной отрасли, построил 5 офисов по всей Индонезии, The Ritz-Carlton Bali и множество других проектов на острове.

УК застройщика повышает загрузку комплексов за счёт организации мероприятий. Предлагаются комплексные услуги, включая маркетинг, техническую поддержку и финансовый менеджмент.

Сделку можно оплатить SWIFT-переводом, наличными (рубли, доллары) или альтернативными валютами.

Рассрочка от застройщика: 30%–20%–20%–20%–10%.

Застройщик даёт гарантию 10 лет на конструктив, 3 года на внутреннюю отделку и 1 год на мебель.

По оценкам застройщика, доходность таунхаусов обоих типов составит в среднем 13-15 % в первый год при посуточной ставке аренды 140 и 230 долларов и заполняемости 75%.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположился в сердце острова — Убуде, среди зеленых джунглей, древних храмов, рисовых террас и освежающих водопадов. Неповторимое очарование Убуда, где сосредоточились лучшие рестораны, мастерские местных ремесленников и арт галереи, ежегодно привлекает сюда десятки тысяч туристов. Расположение вдали от суеты в центре острова одновременно позволяет быстро добраться до всех лучших пляжей как западного, так и восточного побережья.