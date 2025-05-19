Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия

Комплекс состоит из 66 премиальных таунхаусов, из которых к покупке доступны всего 6 односпальных и 12 двухспальных лотов. Инфраструктура комплекса гармонично вписана в ландшафт и естественным образом зонирована ручьем. Она включает:
- Ресепшн с внимательным персоналом;
- Премиальные спа в японском стиле;
- Спортивные зоны;
- Фьюжн ресторан в японском стиле;
- Парк с птицами прямо на территории жилого комплекса, как часть экологической концепции комплекса;
- Wellness бар;
- Услуги личного целителя.
В каждом таунхаусе будет личное спа с бассейном, массажистом, сауной с гималайской солью, душем с хромотерапией. На территории комплекса будет амфитеатр, место для очага, фонтаны.
Все таунхаусы 1 очереди идут в лизхолд 25 лет с приоритетным продлением на 25 лет, а лоты второй очереди - на 30 лет с продлением на 30 лет. Проект реализуется в жилой зоне с разрешением на посуточную сдачу в аренду.
С момента запуска проекта осенью 2024 года таунхаусы уже прибавили более 30 000 долларов к цене.
Преимущества
- Опытный застройщик с большим и успешным портфолио: одна из самых популярных вилл от этого девелопера, построенная из Boeing 747, забронирована на 5 лет вперёд, а проекты отелей в Сочи регулярно загружены в среднем на 80%.
- Подрядчик имеет 40 лет опыта в строительной отрасли, построил 5 офисов по всей Индонезии, The Ritz-Carlton Bali и множество других проектов на острове.
- УК застройщика повышает загрузку комплексов за счёт организации мероприятий. Предлагаются комплексные услуги, включая маркетинг, техническую поддержку и финансовый менеджмент.
- Сделку можно оплатить SWIFT-переводом, наличными (рубли, доллары) или альтернативными валютами.
- Рассрочка от застройщика: 30%–20%–20%–20%–10%.
- Застройщик даёт гарантию 10 лет на конструктив, 3 года на внутреннюю отделку и 1 год на мебель.
- По оценкам застройщика, доходность таунхаусов обоих типов составит в среднем 13-15 % в первый год при посуточной ставке аренды 140 и 230 долларов и заполняемости 75%.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположился в сердце острова — Убуде, среди зеленых джунглей, древних храмов, рисовых террас и освежающих водопадов. Неповторимое очарование Убуда, где сосредоточились лучшие рестораны, мастерские местных ремесленников и арт галереи, ежегодно привлекает сюда десятки тысяч туристов. Расположение вдали от суеты в центре острова одновременно позволяет быстро добраться до всех лучших пляжей как западного, так и восточного побережья.
- Пляж Керамас - 30 минут
- Pantai Sanur - 35 минут
- Чангу - 50 минут
- Аэропорт - 60 минут