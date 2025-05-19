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Вилла THE PALM GRANDIO’S

Малые Зондские острова, Индонезия
от
$234,896
;
13
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 26112
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Современные виллы в европейском стиле всего в 10 минутах от моря!
Гибкие условия покупки! Доступна рассрочка!

THE PALM GRANDIO'S – элитный вилловый комплекс премиум-класса в Паттайе. Проект вдохновлен скандинавским дизайном с акцентом на функциональность и элегантность.

Удобства: высокие потолки, панорамное остекление, экологичные материалы, бассейн с джакузи и зоной отдыха, онсен-зона для релаксации, коворкинг с высокоскоростным интернетом, фитнес-центр и йога-студия, детская игровая площадка с образовательными элементами, зарядные станции для электромобилей, английские сады и прогулочные аллеи, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, умные системы безопасности, солнечные панели для энергоэффективности.

Расположение (Nong Pla Lai):
- 10 минут до пляжа;
- 6 минут до международной школы Regents;
- 15 минут до Central Festival Pattaya;
- рядом основные магистрали: Sukhumvit Highway, Bangkok-Pattaya Motorway.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Малые Зондские острова, Индонезия

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Вилла THE PALM GRANDIO’S
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$234,896
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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