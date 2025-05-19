Вилла THE PALM GRANDIO’S

Современные виллы в европейском стиле всего в 10 минутах от моря!
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THE PALM GRANDIO'S – элитный вилловый комплекс премиум-класса в Паттайе. Проект вдохновлен скандинавским дизайном с акцентом на функциональность и элегантность.
Удобства: высокие потолки, панорамное остекление, экологичные материалы, бассейн с джакузи и зоной отдыха, онсен-зона для релаксации, коворкинг с высокоскоростным интернетом, фитнес-центр и йога-студия, детская игровая площадка с образовательными элементами, зарядные станции для электромобилей, английские сады и прогулочные аллеи, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, умные системы безопасности, солнечные панели для энергоэффективности.
Расположение (Nong Pla Lai):
- 10 минут до пляжа;
- 6 минут до международной школы Regents;
- 15 минут до Central Festival Pattaya;
- рядом основные магистрали: Sukhumvit Highway, Bangkok-Pattaya Motorway.
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* Стоимость может меняться в зависимости от курса.