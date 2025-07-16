Жилой комплекс Новый комплекс вилл с магазинами и ресторанами в 4 минутах от пляжа Пандава, Бали, Индонезия

Новый комплекс роскошных вилл в марокканском стиле рядом с океаном, всего в 4 минутах ходьбы от прекрасного пляжа Пандава. Каждая вилла площадью не менее 500 м2 и включает 2 варианта интерьера: Бизнес и Люкс.
Удобства будут расположены у главного входа в 100 метрах пешком.
На главной дороге напротив главного входа в Пандаву будет коммерческая недвижимость площадью 2 000 м2. Здесь будут фитнес-центр, магазины, кафе, рестораны.
Окончание строительства - февраль- март 2026 года.Расположение и объекты поблизости