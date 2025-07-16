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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с магазинами и ресторанами в 4 минутах от пляжа Пандава, Бали, Индонезия

Кутух, Индонезия
от
$1,33 млн
;
20
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Описание Описание
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ID: 27049
ID новостройки на Realting
In CRM: 2413677
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Кутух

О комплексе

Новый комплекс роскошных вилл в марокканском стиле рядом с океаном, всего в 4 минутах ходьбы от прекрасного пляжа Пандава. Каждая вилла площадью не менее 500 м2 и включает 2 варианта интерьера: Бизнес и Люкс.

Удобства будут расположены у главного входа в 100 метрах пешком.

На главной дороге напротив главного входа в Пандаву будет коммерческая недвижимость площадью 2 000 м2. Здесь будут фитнес-центр, магазины, кафе, рестораны.

Окончание строительства - февраль- март 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Arin Grin Pandawa (ресторан, спа) - 2 минутах ходьбы
  • Пляжные клубы Roosterfish и Timbis - 3 минуты ходьбы
  • Новый красивый пляж Тимбис и пляж Пандава - 4 минуты ходьбы

Местонахождение на карте

Кутух, Индонезия

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с магазинами и ресторанами в 4 минутах от пляжа Пандава, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$1,33 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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