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  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия

Bukit, Индонезия
от
$124,938
14.04.2025
$124,167
13.04.2025
$124,239
12.04.2025
$124,701
11.04.2025
$127,521
10.04.2025
$128,040
09.04.2025
$128,683
08.04.2025
$128,603
06.04.2025
$128,678
05.04.2025
$127,507
04.04.2025
$129,210
03.04.2025
$130,643
02.04.2025
$130,369
01.04.2025
$130,073
30.03.2025
$129,675
29.03.2025
$130,644
28.03.2025
$131,120
27.03.2025
$130,661
26.03.2025
$130,578
25.03.2025
$130,132
24.03.2025
$129,687
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14
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21020
ID новостройки на Realting
In CRM: 2387742
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Карангасем
  • Город
    Kecamatan Karangasem
  • Деревня
    Bukit

О комплексе

Таунхаусы площадью 40 м2 имеют огороженный участок 100 м2 с бассейном и зоной отдыха. На территории комплекса есть общий бассейн, кофейня и ко-воркинг зона.

Leasehold - 30 лет. Срок строительства - 12 месяцев.

План платежей:

  • В день подписания договора 30% от суммы первого платежа по договору о развитии + полная стоимость договора аренды земли
  • Второй платеж - 20%
  • Третий платеж - 20%
  • Четвертый платеж - 20%
  • Пятый платеж - 5%
  • Остаток - 5 %

Примерно 6-8 недель на каждый этап

Особенности квартир

Интерьер в стиле лофт с панорамными окнами и видом на статую великолепно дополняет брутальный экстерьер таунхаусов. Стильный кожаный диван Честерфилд отлично вписался в пространство высотой 4,5 метра, а для удобства есть 2 больших шкафа. Планировка таунхаусов включает спальню в мезонине, ванную комнату, рабочее место, кухню, уголок для снятия стресса.

Расположение и объекты поблизости

В шаговой доступности знаменитый аутентичный итальянский ресторан Casa Asia, которым владеют и управляют итальянцы уже более 12 лет. Поблизости прогулочный парк с панорамными видами на весь остров.

Местонахождение на карте

Bukit, Индонезия

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$124,938
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