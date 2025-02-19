Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия

Таунхаусы площадью 40 м2 имеют огороженный участок 100 м2 с бассейном и зоной отдыха. На территории комплекса есть общий бассейн, кофейня и ко-воркинг зона.
Leasehold - 30 лет. Срок строительства - 12 месяцев.
План платежей:
Примерно 6-8 недель на каждый этапОсобенности квартир
Интерьер в стиле лофт с панорамными окнами и видом на статую великолепно дополняет брутальный экстерьер таунхаусов. Стильный кожаный диван Честерфилд отлично вписался в пространство высотой 4,5 метра, а для удобства есть 2 больших шкафа. Планировка таунхаусов включает спальню в мезонине, ванную комнату, рабочее место, кухню, уголок для снятия стресса.Расположение и объекты поблизости
В шаговой доступности знаменитый аутентичный итальянский ресторан Casa Asia, которым владеют и управляют итальянцы уже более 12 лет. Поблизости прогулочный парк с панорамными видами на весь остров.