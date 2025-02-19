Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия

Таунхаусы площадью 40 м2 имеют огороженный участок 100 м2 с бассейном и зоной отдыха. На территории комплекса есть общий бассейн, кофейня и ко-воркинг зона.

Leasehold - 30 лет. Срок строительства - 12 месяцев.

План платежей:

В день подписания договора 30% от суммы первого платежа по договору о развитии + полная стоимость договора аренды земли

Второй платеж - 20%

Третий платеж - 20%

Четвертый платеж - 20%

Пятый платеж - 5%

Остаток - 5 %

Примерно 6-8 недель на каждый этап

Особенности квартир

Интерьер в стиле лофт с панорамными окнами и видом на статую великолепно дополняет брутальный экстерьер таунхаусов. Стильный кожаный диван Честерфилд отлично вписался в пространство высотой 4,5 метра, а для удобства есть 2 больших шкафа. Планировка таунхаусов включает спальню в мезонине, ванную комнату, рабочее место, кухню, уголок для снятия стресса.

Расположение и объекты поблизости

В шаговой доступности знаменитый аутентичный итальянский ресторан Casa Asia, которым владеют и управляют итальянцы уже более 12 лет. Поблизости прогулочный парк с панорамными видами на весь остров.