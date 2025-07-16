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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, спортзалом и СПА в Нуану Сити, Бали, Индонезия

Табанан, Индонезия
от
$235,791
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18
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ID: 27164
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In CRM: 2470857
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Табанан

О комплексе

Проект недвижимости на Бали в Nuanu Creative City, в 10 минутах ходьбы от океана и в 5 минутах от всех городских объектов. Мы предлагаем новый тип недвижимости, который можно использовать для временного проживания в сообществе, отдыхать в атмосфере гостеприимства Бали или получать доход, сдавая свою квартиру в аренду в остальное время года. Проект призван повысить уровень коммуникации благодаря наличию общих зон и организации общественных мероприятий.

Комплекс состоит из 2 корпусов - первый смотрит на закат и в сторону моря, второй на рассвет и в сторону вулкана. Виды открываются только с верхних этажей. Также на территории есть несколько роскошных вилл. Недвижимость будет полностью меблирована и оборудована при сдаче. На крыше будет большой бассейн с баром, зоной для загара и СПА.

Лизхолд - 25 лет

Особенности квартир

В комплексе на выбор есть 4 типа юнитов:

  • smart - с большой гостиной, ванной и душем (или только душ)
  • garden - с персональным бассейном
  • suite - с раздельными комнатами
  • penthouse - имеет 2 спальни, но по запросу можно сделать 3 или больше
Преимущества

Собственная управляющая компания возьмет на себя все работы, от уборки до сдачи ваших апартаментов в аренду.

Расположение и объекты поблизости

Бали неизменно остается одним из лучших мест для туризма и инвестиций, известным своим серфингом мирового класса, богатой культурой и выдающимся гостеприимством.

Нуану — это новый частный город на Бали, основанный в 2020 году на участке площадью 44 гектара вдоль пляжа Ньяньи. Нуану — это динамичный центр, где встречаются сообщества со всего мира, объединяющий предпринимателей и творческих личностей. Нуану — это дом для визионеров и творцов, предлагающий сочетание жилого пространства, образовательных программ и оздоровительных процедур, основанных на балийской философии гармонии.

Местонахождение на карте

Табанан, Индонезия

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, спортзалом и СПА в Нуану Сити, Бали, Индонезия
Табанан, Индонезия
от
$235,791
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