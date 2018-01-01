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SKY LINER Uluwatu

Pecatu, Индонезия
от
€139,252
;
8
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя:
лофт апартаменты, семейные апартаменты с собсвенным двором, студии, апартаменты 1-3 комн, пентхаусы.
Все видовые на океан с высоты 100 м.
Уникальная топ локация в сердце Улувату на склоне скалы.
5 мин до Паданг Паданг бич и Дримленд Бич.
Комплекс имеет в наличии ресторан с терассами, спа, фитнес зал, детскую игровую комнату, коворкинг и все необходимую инфраструктуру для комфортного проживания и отдыха.
Минимальный размер апартаментов от 50м2 + 10м2 терасса, до 350м2. Доступна опция ндивидуальных планировок.

Старт продаж от 149500$
Фрихолд или Лизхолд на 90 лет.

ROI от сдачи в аренду до 25% годовых. Собственная управляющая компания.
Доход от инвестирования в строительство на перепродажу до 67%.

За подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам селлс офиса по указанным контактам в профиле.

 

Инвестиционно-девелоперская компания

BIG BALI GROUP
PROPERTY | INVESTMENT | DEVELOPMENT

instagram.com/bigbaligroup
bigbaligroup.com

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
10
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 60.0
Цена за м², EUR 2,321
Цена квартиры, EUR 139,252
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 500.0
Цена за м², EUR 2,608
Цена квартиры, EUR 1,30 млн
Местонахождение новостройки
Pecatu, Индонезия

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SKY LINER Uluwatu
Pecatu, Индонезия
от
€139,252
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