SKY LINER Uluwatu

Wana Giri, Индонезия

от €326,008

81–162 м² 2

Сдача в: 2025

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартира в уникальном жилом комплексе MAGNUM RESIDENCE BERAWA в популярном районе Бали - Берава. Особенностью комплекса является самый большой бассейн в мире, 190 метров на крыше. В квартире установлена система «умный дом». Готовая отделка «под ключ» с дизайнерским ремонтом и мебелью. С первоначальным взносом 30%. Также в квартирах на балконе расположен личный джакузи. Приемущества приобретения квартиры: - 500 метров от топовых пляжных клубов - Atlas и Finns - Сверхвысокий потенциал роста стоимости апартаментов в процессе строительства 40-70%. - ROOFTOP инфраструктура более 5000м2 - Доходность от сдачи недвижимости в аренду 11-15% годовых в течение первых трех лет. На территории комплекса предусмотрено все необходимое для жизни: места для отдыха и работы, фитнес-центр, SPA, несколько ресторанов и баров, в том числе ресторан с фьюжн-кухней от лучших шеф-поваров. Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.