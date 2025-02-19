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Жилой комплекс Комплекс апартаментов с 5-звездочным облуживанием прямо на пляже, Сесех, Бали, Индонезия

Munggu, Индонезия
от
$299,101
14.04.2025
$297,791
13.04.2025
$297,966
12.04.2025
$299,075
11.04.2025
$305,836
10.04.2025
$307,082
09.04.2025
$308,623
08.04.2025
$308,432
06.04.2025
$308,614
05.04.2025
$305,803
04.04.2025
$309,888
03.04.2025
$313,324
02.04.2025
$312,666
01.04.2025
$311,958
30.03.2025
$311,003
29.03.2025
$313,325
28.03.2025
$314,468
27.03.2025
$313,366
26.03.2025
$313,171
25.03.2025
$312,098
24.03.2025
$311,031
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19340
ID новостройки на Realting
In CRM: 2367340
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Деревня
    Munggu

О комплексе

Инновационный проект с экстраординарным дизайном в форме дракона и резиденциями в стиле кокона под управлением известного отдельного бренда Anantara. Проект станет первым премиальным комплексом на первой линии океана с резиденциями в Сесехе, предлагающим исключительную инфраструктуру: три бассейна, рестораны и бары, школу сёрфинга, фитнес-центр, студию йоги, спа, конференц-залы и коворкинг-пространства, а также частную вертолетную площадку.

Проект получил две престижные награды на Real Estate Asia Awards 2024: Luxury Residential Development of the Year (Indonesia) и Resort Estate Project of the Year (Indonesia).

Дополнительные возможности
  • 2 бара на 200 мест
  • ресторан на 280 мест
  • подземный паркинг
  • конференц-зал и коворкинги
  • 3 инфинити-бассейна
  • зона фитнеса и йоги
  • wellness и спа-центры
  • японский ресторан
  • магазины и бутики
Удобства и оснащение в доме
  • Центральная система кондиционирования воздуха
  • Система "умный дом"
  • Противомоскитные системы
  • Солнечные панели
Преимущества

Комплекс убудет обслуживать отельный оператор с 45 летним опытом в гостиничном бизнесе, управляющий 550 отели в 52 странах.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе Сесех, на уникальном пляже с черным вулканическим песком.

  • Сесех - 15 минут
  • Аэропорт - 45 минут

Местонахождение на карте

Munggu, Индонезия

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Жилой комплекс Комплекс апартаментов с 5-звездочным облуживанием прямо на пляже, Сесех, Бали, Индонезия
Munggu, Индонезия
от
$299,101
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