Жилой комплекс Комплекс апартаментов с 5-звездочным облуживанием прямо на пляже, Сесех, Бали, Индонезия

Инновационный проект с экстраординарным дизайном в форме дракона и резиденциями в стиле кокона под управлением известного отдельного бренда Anantara. Проект станет первым премиальным комплексом на первой линии океана с резиденциями в Сесехе, предлагающим исключительную инфраструктуру: три бассейна, рестораны и бары, школу сёрфинга, фитнес-центр, студию йоги, спа, конференц-залы и коворкинг-пространства, а также частную вертолетную площадку.

Проект получил две престижные награды на Real Estate Asia Awards 2024: Luxury Residential Development of the Year (Indonesia) и Resort Estate Project of the Year (Indonesia).

2 бара на 200 мест

ресторан на 280 мест

подземный паркинг

конференц-зал и коворкинги

3 инфинити-бассейна

зона фитнеса и йоги

wellness и спа-центры

японский ресторан

магазины и бутики

Центральная система кондиционирования воздуха

Система "умный дом"

Противомоскитные системы

Солнечные панели

Комплекс убудет обслуживать отельный оператор с 45 летним опытом в гостиничном бизнесе, управляющий 550 отели в 52 странах.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе Сесех, на уникальном пляже с черным вулканическим песком.