Жилой комплекс Комплекс апартаментов с 5-звездочным облуживанием прямо на пляже, Сесех, Бали, Индонезия

Инновационный проект с экстраординарным дизайном в форме дракона и резиденциями в стиле кокона под управлением известного отдельного бренда Anantara. Проект станет первым премиальным комплексом на первой линии океана с резиденциями в Сесехе, предлагающим исключительную инфраструктуру: три бассейна, рестораны и бары, школу сёрфинга, фитнес-центр, студию йоги, спа, конференц-залы и коворкинг-пространства, а также частную вертолетную площадку.
Проект получил две престижные награды на Real Estate Asia Awards 2024: Luxury Residential Development of the Year (Indonesia) и Resort Estate Project of the Year (Indonesia).Дополнительные возможности
Комплекс убудет обслуживать отельный оператор с 45 летним опытом в гостиничном бизнесе, управляющий 550 отели в 52 странах.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в районе Сесех, на уникальном пляже с черным вулканическим песком.