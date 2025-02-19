Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с панорамным видом на океан в Нуса-Пениде, Индонезия

Это современный премиальный комплекс, в котором будет все необходимое для отдыха и ярких эмоций: ресторан, люксовый SPА и панорамная сауна с видом на океан. Комплекс из 25 вилл находится на возвышении с видом на потрясающие закаты. Каждая вилла имеет личный бассейн и полностью меблирована.

Виллы в комплексе будут располагаться в 4 уровня. При этом находясь в своей вилле вы не будете видеть крышу впереди стоящей виллы, расположенной на уровне земли, на котором стоит ваша вилла. Это сделано для того, чтобы все виллы имели максимальный уровень приватности и доступ к прекрасным видам на океан, не перекрываемым крышей других вилл.

Преимущества

Скидка 4% при полной оплате.

Различные способы оплаты:

SWIFT перевод на счет компании

Наличными в Москве

USDT на крипто-счет компании

Управляющая компания берет на себя все аспекты посуточной аренды.

Гарантия по договору: 10 лет на конструктив и 2 года на гидроизоляцию. Застройщик использует 3-х слойную битумную гидроизоляцию и кирпич с влагозащитой.

Как закрыты риски недостроя и потери капитала инвесторами?

Исключен риск залога земли в банк, ее продажа или повторная сдача в аренду;

Исключен риск потери прав инвестора в случае ликвидации юрлица застройщика;

Исключен отказ в пролонгации аренды земли;

Due Diligence от международных юристов из LIGAL 500;

Минимизация рисков инвестора по договору лизхолда (привязка пролонгации к цене золота).

Расположение и объекты поблизости

Нуса-Пенида является отдельным островом, но относится к Бали. От порта Санур до Нуса-Пенида 6 раз в час ходят скоростные катера, путь занимает 28 минут. Можно добраться за 15 минут на частном вертолёте.

Время в пути на машине от комплекса до лучших пляжей: