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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с панорамным видом на океан в Нуса-Пениде, Индонезия

Batukandik, Индонезия
от
$270,116
14.04.2025
$268,447
13.04.2025
$268,605
12.04.2025
$269,605
11.04.2025
$275,700
10.04.2025
$276,823
09.04.2025
$278,212
08.04.2025
$278,039
06.04.2025
$278,204
05.04.2025
$275,670
04.04.2025
$279,352
03.04.2025
$282,450
02.04.2025
$281,856
01.04.2025
$281,219
30.03.2025
$280,357
29.03.2025
$282,451
28.03.2025
$283,481
27.03.2025
$282,488
26.03.2025
$282,311
25.03.2025
$281,345
24.03.2025
$280,383
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20817
ID новостройки на Realting
In CRM: 2385817
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Клунгкунг
  • Город
    Nusa Penida Subdistrict
  • Деревня
    Batukandik

О комплексе

Это современный премиальный комплекс, в котором будет все необходимое для отдыха и ярких эмоций: ресторан, люксовый SPА и панорамная сауна с видом на океан. Комплекс из 25 вилл находится на возвышении с видом на потрясающие закаты. Каждая вилла имеет личный бассейн и полностью меблирована.

Виллы в комплексе будут располагаться в 4 уровня. При этом находясь в своей вилле вы не будете видеть крышу впереди стоящей виллы, расположенной на уровне земли, на котором стоит ваша вилла. Это сделано для того, чтобы все виллы имели максимальный уровень приватности и доступ к прекрасным видам на океан, не перекрываемым крышей других вилл.

Преимущества

Скидка 4% при полной оплате.

Различные способы оплаты:

  • SWIFT перевод на счет компании
  • Наличными в Москве
  • USDT на крипто-счет компании

Управляющая компания берет на себя все аспекты посуточной аренды.

Гарантия по договору: 10 лет на конструктив и 2 года на гидроизоляцию. Застройщик использует 3-х слойную битумную гидроизоляцию и кирпич с влагозащитой.

Как закрыты риски недостроя и потери капитала инвесторами?

  • Исключен риск залога земли в банк, ее продажа или повторная сдача в аренду;
  • Исключен риск потери прав инвестора в случае ликвидации юрлица застройщика;
  • Исключен отказ в пролонгации аренды земли;
  • Due Diligence от международных юристов из LIGAL 500;
  • Минимизация рисков инвестора по договору лизхолда (привязка пролонгации к цене золота).
Расположение и объекты поблизости

Нуса-Пенида является отдельным островом, но относится к Бали. От порта Санур до Нуса-Пенида 6 раз в час ходят скоростные катера, путь занимает 28 минут. Можно добраться за 15 минут на частном вертолёте.

Время в пути на машине от комплекса до лучших пляжей:

  • Deamond beach - 17 минут
  • Kilinking beach - главная достопримечательность Индонезии - 38 минут
  • Broken beach- 40 минут

Местонахождение на карте

Batukandik, Индонезия

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с панорамным видом на океан в Нуса-Пениде, Индонезия
Batukandik, Индонезия
от
$270,116
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