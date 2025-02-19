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Жилой комплекс Стильный жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Убуде, Бали, Индонезия

Убуд, Индонезия
от
$155,922
14.04.2025
$154,959
13.04.2025
$155,051
12.04.2025
$155,628
11.04.2025
$159,146
10.04.2025
$159,794
09.04.2025
$160,596
08.04.2025
$160,497
06.04.2025
$160,591
05.04.2025
$159,128
04.04.2025
$161,254
03.04.2025
$163,042
02.04.2025
$162,700
01.04.2025
$162,331
30.03.2025
$161,835
29.03.2025
$163,043
28.03.2025
$163,638
27.03.2025
$163,064
26.03.2025
$162,962
25.03.2025
$162,404
24.03.2025
$161,849
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25181
ID новостройки на Realting
In CRM: 2428522
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

О комплексе

Предлагаются 42 двухуровневые виллы с 1 и 2 спальнями и панорамным видом на Убуд. Все виллы будут выполнены из натуральных деревянных материалов с использованием глубоких оттенков декора, максимально сохраняя концепцию магического Убуда. На территории комплекса будет пространство для йоги, спа-зона, ресторан, чайный бутик, магазины, большая парковка для жильцов и гостей, смузи-бар. На выбор есть виллы с балконом, виллы с садом и виллы с садом и бассейном.

Удобства и оснащение в доме
  • система умный дом
  • инфраструктура для детей
  • закрытая территория с круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения
Преимущества

5% скидка при единоразовой оплате.

Управляющая компания застройщика поможет с организацией отдыха и управлением недвижимостью, а круглосуточный консьерж и ресепшн помогут сделать отдых незабываемым.

Специальное предложение для участников пресейла по рассрочке:

  • 30% — первоначальный взнос
  • 50% — до окончания строительства в 2027 году
  • 20% — оплачивается из доходов от аренды
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в сердце Убуда, культурной и духовной столицы Бали.

  • 1 минута до ресторана Zest и Тропы художников
  • 10 минут до кафе, коворкинга и фитнес-центра
  • 20 минут до водопадов и святых источников

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

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Жилой комплекс Стильный жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$155,922
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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