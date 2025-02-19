Жилой комплекс Стильный жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Убуде, Бали, Индонезия

Предлагаются 42 двухуровневые виллы с 1 и 2 спальнями и панорамным видом на Убуд. Все виллы будут выполнены из натуральных деревянных материалов с использованием глубоких оттенков декора, максимально сохраняя концепцию магического Убуда. На территории комплекса будет пространство для йоги, спа-зона, ресторан, чайный бутик, магазины, большая парковка для жильцов и гостей, смузи-бар. На выбор есть виллы с балконом, виллы с садом и виллы с садом и бассейном.

система умный дом

инфраструктура для детей

закрытая территория с круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения

Удобства и оснащение в домеПреимущества

5% скидка при единоразовой оплате.

Управляющая компания застройщика поможет с организацией отдыха и управлением недвижимостью, а круглосуточный консьерж и ресепшн помогут сделать отдых незабываемым.

Специальное предложение для участников пресейла по рассрочке:

30% — первоначальный взнос

50% — до окончания строительства в 2027 году

20% — оплачивается из доходов от аренды

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в сердце Убуда, культурной и духовной столицы Бали.