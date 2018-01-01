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Апартаменты в Чангу

Canggu, Индонезия
от
€122,004
;
9
Описание Описание
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О комплексе

Апартаменты

  • 7 минут до пляжа
  • Панорамный вид
  • Бассейн
  • 1 спальня


Площадь:
Площадь апартаментов - 38 м²

Цена: 135 000 $ ( 3 553 $ за м²)

Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 150 $
Загрузка - 80%
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта - 120 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 43 800 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 38 982 $ (28 %)
Окупаемость - 4 года

Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
135 000 $
Цена продажи:
168 750 $
Прибыль:
33 750 $ (25 %)

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: июнь 2025 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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Апартаменты в Чангу
Canggu, Индонезия
от
€122,004
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Сдача в: 2025
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов . Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.  20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков. Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти. Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн. Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻   Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход:   Прирост стоимости к сдаче -от  40%  Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых   Комплекс - SOHO STUDIO ⚙ Готовность  -  2025 г.  ✔️Leasehold - 30 лет + продление ✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )  ✔️Первоначальный взнос 50% ✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства ✔️Рассрочка привязана к этапам строительства - срок строительства 21 мес. ✔️ Возможно оплатить в рассрочку 80% стоимости лота, оставшиеся 20% Parq вычтет из дохода от сдачи в аренду.   ❗️Важная информация по кварталу Soho Studio:  1. Апартаменты не будут доступны для перепродажи до окончания строительства.  2.Также возможен варианты выплат в рассрочку на время строительства апартаменты 38 и 45 кв.м. с планом платежей: 1-й взнос 50% в течении двух недель после брони.  2-й взнос 20%  3-й взнос 20% 4-й взнос 10% ☝🏻При оплате криптовалютой у застройщика комиссия 1%. ✔️В стоимость входит полная меблировка под ключ. ▪️Единственный расход - 1% услуги нотариуса, оплачивается когда комплекс построен и сдан.  ▫️Пассивный доход от аренды - 10%-12% годовых.  ▪️Управляющая компания от застройщика берет на себя весь процесс сдачи в аренду и следит за Вашей недвижимостью. ▫️Вы можете проживать в собственных апартаментах любое время, без ограничений.  
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Canggu, Индонезия
от
€112,831
Сдача в: 2024
Застройщик: Aviator
Эти комфортабельные апартаменты расположены в отличном месте и в полностью развитом районе Кангу, в состоянии красной зоны, которые гарантируют инвесторам право сдавать жилье туристам ежедневно. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, медицинского центра, теннисных кортов, кондитерских, кафе, ресторанов, супермаркетов и других. Квартира имеет 4 этажа, стильные интерьеры с авиационными мотивами в отделке, прочные стены, современные ванные комнаты и кухонные принадлежности, а также спокойный вид за окном. Он строится как столичное здание, свободное от традиционных индонезийских недостатков размещения. Будет приятно остаться в любую погоду, сейчас или через десять лет. Он также поставляется с однолетним полисом страхования возобновляемых источников энергии, 5-летней гарантией строительства зданий и 1 годом для мебели и фурнитуры. Особенности и характеристики: 1 кровать | 1 ванна Закрытая гостиная и столовая Площадь участка: 400 м2 Жилая площадь: 36-69 м2 Название земли: Лисхолд Здание: 4-х уровень Меблированная: Меблированная Год постройки: март 2023 – март 2024   Арендодатель: 30 лет ( гарантированное продление ) Доступно в 9 единицах – Категория A ( 3 единицы ): 109 000 долларов США – Категория B ( 4 единицы ): 123 000 долларов США – Категория C ( 2 единицы ): 139 000 долларов США
Жилой комплекс LYVIN MELASTI APARTAMENTS
Жилой комплекс LYVIN MELASTI APARTAMENTS
Legian, Индонезия
от
€267,858
Площадь 84 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Lyvin Melasti — это премиальный закрытый комплекс в районе красивейшего пляжа Меласти. Пляж Меласти считается лучшим на Бали. Белоснежный песок, голубая вода, роскошные бичклабы – все это в 5 минутах от Lyvin Melasti. Окна квартир выходят на завораживающий океан. Квартиры в полной отделке «под ключ» с дизайном в нейтральных оттенках, современной мебелью, техникой, кондиционированием, ванной и сантехникой. Инфраструктура: - Закрытая территория; - Видеонаблюдение; - Ландшафтный дизайн; - Сады; - Бассейн; - Фитнес-центр; - СПА; - Зона для йоги; - Лобби; - Кафе. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
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