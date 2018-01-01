Апартаменты в Чангу

Апартаменты
Площадь:
Площадь апартаментов - 38 м²
Цена: 135 000 $ ( 3 553 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 150 $
Загрузка - 80%
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта - 120 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 43 800 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 38 982 $ (28 %)
Окупаемость - 4 года
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
135 000 $
Цена продажи:
168 750 $
Прибыль:
33 750 $ (25 %)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: июнь 2025 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет