Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия

Расположенный в эксклюзивном прибрежном анклаве Нуса Дуа, комплекс предлагает изысканный отдых, где роскошь, культура и связь соединяются воедино. Окруженный объектами мирового класса и нетронутыми пляжами, он переопределяет современную жизнь с выбором элегантных апартаментов, таунхаусов и вилл — каждый из которых разработан для непринужденной изысканности в престижном сообществе. Особенности комплекса:
Окончание строительства - 2027 год.Расположение и объекты поблизости
Нуса-Дуа является одним из самых эксклюзивных и престижных районов Бали. Здесь сочетаются великолепные природные ландшафты, инфраструктура мирового уровня и легкий доступ к основным достопримечательностям острова.