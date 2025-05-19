Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия

Расположенный в эксклюзивном прибрежном анклаве Нуса Дуа, комплекс предлагает изысканный отдых, где роскошь, культура и связь соединяются воедино. Окруженный объектами мирового класса и нетронутыми пляжами, он переопределяет современную жизнь с выбором элегантных апартаментов, таунхаусов и вилл — каждый из которых разработан для непринужденной изысканности в престижном сообществе. Особенности комплекса:

ресторан

фитнес-центр

бассейн с беседками

коворкинг и конференц-зал

Окончание строительства - 2027 год.

Расположение и объекты поблизости

Нуса-Дуа является одним из самых эксклюзивных и престижных районов Бали. Здесь сочетаются великолепные природные ландшафты, инфраструктура мирового уровня и легкий доступ к основным достопримечательностям острова.