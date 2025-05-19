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Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия

Беноа, Индонезия
от
$85,047
;
20
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ID: 26196
ID новостройки на Realting
In CRM: 2456528
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа
  • Город
    Нуса-Дуа

О комплексе

Расположенный в эксклюзивном прибрежном анклаве Нуса Дуа, комплекс предлагает изысканный отдых, где роскошь, культура и связь соединяются воедино. Окруженный объектами мирового класса и нетронутыми пляжами, он переопределяет современную жизнь с выбором элегантных апартаментов, таунхаусов и вилл — каждый из которых разработан для непринужденной изысканности в престижном сообществе. Особенности комплекса:

  • ресторан
  • фитнес-центр
  • бассейн с беседками
  • коворкинг и конференц-зал

Окончание строительства - 2027 год.

Расположение и объекты поблизости

Нуса-Дуа является одним из самых эксклюзивных и престижных районов Бали. Здесь сочетаются великолепные природные ландшафты, инфраструктура мирового уровня и легкий доступ к основным достопримечательностям острова.

  • Аэропорт - 30 минут
  • Премиальные ночные клубы - 5 - 15 минут
  • Роскошные отели - 5 - 10 минут
  • Порт и яхт-клубы - 20 минут

Местонахождение на карте

Беноа, Индонезия

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Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$85,047
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