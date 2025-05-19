Вилла Pandawa Hills

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Эксклюзивная вилла с гарантированной доходностью.
Среднегодовая доходность от недвижимости — 8-12%.
Вилла спроектирована по самым современным архитектурным решениям, создана с дизайном интерьера и на каждой вилле есть собственный бассейн.
Ультрасовременные виллы на острове Бали со…
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла
2 спальни
2 этажа
Инфинити бассейн
Площадь:
Площадь виллы - 117 м²
Площадь участка - 190 м²
Цена: 240 000 $ (2 051 $ за м² )
Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 367 $
Загрузка - 59 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 216,5…
Семейная вилла с большой территорией.
Прогнозируемый ROI - 17%.
Концепция комплекса включает в себя:
- Система “безопасный дом”
- Управляющая компания с опытом работы с детьми
- Игровая зона для детей на каждой вилле
- Детское меню и игровая комната в ресторане при вилле
- В пешей…
Рекомендовать
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com