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Вилла Pandawa Hills

Кутух, Индонезия
от
$280,000
27.05.2025
$280,000
28.03.2025
$240,000
;
29
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ID: 25528
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Кутух

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

О комплексе

Pandawa Hills 

Виллы и апартаменты с уникальнымприродным ландшафтом на берегу океана

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

  • Полное юридическое сопровождение
  • Внутренняя отделка и мебелирование
  • Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи
  • Проектирование и разработка дизайн проектов
  • Строительство и технический надзор объекта

ПРОЦЕСС ПОКУПКИ

  • Выбор и бронирование виллы
  • Оплата 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%
  • DUE DILIGENCE: проверка документов на соответствие предназначения земли и запретов на продажу
  • Беспроцентные платежи на 12 месяцев
  • Подписание договора аренды земли на 26+26 лет
  • Ежемесячная выплата прибыли инвесторам
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 125.0
Цена за м², USD 2,320
Цена квартиры, USD 290,000

Местонахождение на карте

Кутух, Индонезия

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Новости застройщика

19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
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Вилла Pandawa Hills
Кутух, Индонезия
от
$280,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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