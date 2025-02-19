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  4. Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия

Печату, Индонезия
от
$355,823
14.04.2025
$353,626
13.04.2025
$353,834
12.04.2025
$355,150
11.04.2025
$363,179
10.04.2025
$364,659
09.04.2025
$366,488
08.04.2025
$366,261
06.04.2025
$366,478
05.04.2025
$363,139
04.04.2025
$367,989
03.04.2025
$372,070
02.04.2025
$371,288
01.04.2025
$370,449
30.03.2025
$369,314
29.03.2025
$372,072
28.03.2025
$373,430
27.03.2025
$372,121
26.03.2025
$371,888
25.03.2025
$370,616
24.03.2025
$369,349
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20018
ID новостройки на Realting
In CRM: 2377330
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Печату

О комплексе

Локации бывают премиальные, востребованные, стратегические, а бывают исключительные. В самой востребованной точке острова, всего в 2 минутах от известного пляжа острова — Улувату, строится отельная недвижимость с видом на океан и ограниченным числом юнитов. Задача перед архитекторами была создать что-то новое, чего еще не предлагают на Бали. Команда воспользовалась решениями конструктивизма и интегрировала их в тропическую природу юга Бали. Также принципиально застраивается только 40% территории, остаются нетронутыми все крупные деревья на участке.

Комплекс апартаментов расположен на территории 57 соток. Он включает в себя 44 просторных апартамента. Из каждого юнита открывается прямой вид на океан сразу с двух противоположных сторон комплекса. Архитектура интегрирована в природу, вся зелень занимает 60% комплекса.

Условия по аренде: 35 лет включены в договор, плюс 20 лет фиксированной пролонгации.

Особенности квартир

Пространство гостиной насыщено мягкими оттенками терракоты, мебелью из цельного тика и элементами модерна. В гостиной сделан акцент на натуральные материалы травертин и древесину.

Интегрированная бытовая техника и современная фурнитура на кухне сохраняют простор без ощущения перегруженности пространства. Бесшумные механизмы закрытия и плавное движение шкафов подчёркивают ориентацию на комфортное жильё.

Ванная комната разделена на две части: душевая и туалет находятся в отдельной зоне, а раковина и ванна интегрированы в пространство главной спальни. Ванна ассоциируется с расслаблением, поэтому вид на океан и её расположение в спальне - ключевые элементы нашей концепции, где мы предлагаем гостям уникальный опыт.

Удобства и оснащение в доме
  • Потолки до 5.2 метров
  • Ботанический сад
  • Бассейн 300 м2
  • Инфраструктура и сервис 5* отеля
Преимущества

Застройщик также предоставляет гостям безупречный сервис и обеспечит собственникам высокий доход. Управление проектами застройщик берет на себя, предоставляя комплексные услуги "под ключ", включая отельное обслуживание и создание необходимой инфраструктуры.

Девелопмент

  • Анализ рынка
  • Разработка проекта
  • Согласование документации
  • Строительство
  • Контроль качества
  • Меблировка
  • Ввод в эксплуатацию

Полное управление

  • Маркетинг
  • Отельное обслуживание клиентов
  • Техническое обслуживание
  • Круглосуточная охрана
  • Уборка
  • Ежемесячные отчеты для инвесторов
  • Сопровождение выплат по доходности
Расположение и объекты поблизости

Район Улувату — это живописное место на юго-западе Бали, который быстро разрастается вокруг одноименного пляжа и прилегающей к нему территории. Здесь с большой скоростью появляются современные рестораны, магазины, спа, фитнесы и другие ориентированные на экспатов сервисы и услуги. Сейчас это одна из самых быстроразвивающихся локаций Бали.

Местонахождение на карте

Печату, Индонезия

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Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$355,823
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Языки общения
English, Русский
Realting.com
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