Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия

Локации бывают премиальные, востребованные, стратегические, а бывают исключительные. В самой востребованной точке острова, всего в 2 минутах от известного пляжа острова — Улувату, строится отельная недвижимость с видом на океан и ограниченным числом юнитов. Задача перед архитекторами была создать что-то новое, чего еще не предлагают на Бали. Команда воспользовалась решениями конструктивизма и интегрировала их в тропическую природу юга Бали. Также принципиально застраивается только 40% территории, остаются нетронутыми все крупные деревья на участке.

Комплекс апартаментов расположен на территории 57 соток. Он включает в себя 44 просторных апартамента. Из каждого юнита открывается прямой вид на океан сразу с двух противоположных сторон комплекса. Архитектура интегрирована в природу, вся зелень занимает 60% комплекса.

Условия по аренде: 35 лет включены в договор, плюс 20 лет фиксированной пролонгации.

Особенности квартир

Пространство гостиной насыщено мягкими оттенками терракоты, мебелью из цельного тика и элементами модерна. В гостиной сделан акцент на натуральные материалы травертин и древесину.

Интегрированная бытовая техника и современная фурнитура на кухне сохраняют простор без ощущения перегруженности пространства. Бесшумные механизмы закрытия и плавное движение шкафов подчёркивают ориентацию на комфортное жильё.

Ванная комната разделена на две части: душевая и туалет находятся в отдельной зоне, а раковина и ванна интегрированы в пространство главной спальни. Ванна ассоциируется с расслаблением, поэтому вид на океан и её расположение в спальне - ключевые элементы нашей концепции, где мы предлагаем гостям уникальный опыт.

Потолки до 5.2 метров

Ботанический сад

Бассейн 300 м2

Инфраструктура и сервис 5* отеля

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Застройщик также предоставляет гостям безупречный сервис и обеспечит собственникам высокий доход. Управление проектами застройщик берет на себя, предоставляя комплексные услуги "под ключ", включая отельное обслуживание и создание необходимой инфраструктуры.

Девелопмент

Анализ рынка

Разработка проекта

Согласование документации

Строительство

Контроль качества

Меблировка

Ввод в эксплуатацию

Полное управление

Маркетинг

Отельное обслуживание клиентов

Техническое обслуживание

Круглосуточная охрана

Уборка

Ежемесячные отчеты для инвесторов

Сопровождение выплат по доходности

Расположение и объекты поблизости

Район Улувату — это живописное место на юго-западе Бали, который быстро разрастается вокруг одноименного пляжа и прилегающей к нему территории. Здесь с большой скоростью появляются современные рестораны, магазины, спа, фитнесы и другие ориентированные на экспатов сервисы и услуги. Сейчас это одна из самых быстроразвивающихся локаций Бали.