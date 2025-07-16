Жилой комплекс Дизайнерские квартиры с гарантированной доходностью в новом жилом комплексе с уникальной концепцией, Букит, Бали, Индонезия

Первый романтический отель на Бали, созданный специально для пар, влюбленных и молодоженов. Этот проект войдёт в эксклюзивную линейку бутик-отелей с уникальным стилем и персонализированным сервисом.

К услугам посетителей будут доступны СПА-комплекс, бассейн с лаунж-зоной, место для йоги, розарий 230 м2 на крыше с видом на океан, ресторан с живой музыкой, живописный парк, романтические ужины, живописные фото-зоны, организация свиданий и проведения досуга, прачечная, консьерж-сервис, парковка, круглосуточная охрана.

Leasehold 39+30 лет.

Лучшая управляющая компания в Индонезии

Гарантированная доходность 8% на 3 года

Собственная инфраструктура

Багги до пляжа Меласти

Рассрочка на 2,5 года

10 лет гарантия на несущую конструкцию и чашу бассейна

12 месяцев гарантия на чистовую отделку

пляжи Melasti и Karma Kandara - 5 минут пешком

легендарный клуб Savaya - 8 минут пешком

GWK парк - 15 минут пешком

7 элитный пляжных клубов поблизости

30 ресторанов в радиусе 3 км

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости