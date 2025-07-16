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  4. Жилой комплекс Дизайнерские квартиры с гарантированной доходностью в новом жилом комплексе с уникальной концепцией, Букит, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Дизайнерские квартиры с гарантированной доходностью в новом жилом комплексе с уникальной концепцией, Букит, Бали, Индонезия

Bukit, Индонезия
от
$127,949
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20
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Описание Описание
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ID: 27043
ID новостройки на Realting
In CRM: 2458437
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Карангасем
  • Город
    Kecamatan Karangasem
  • Деревня
    Bukit

О комплексе

Первый романтический отель на Бали, созданный специально для пар, влюбленных и молодоженов. Этот проект войдёт в эксклюзивную линейку бутик-отелей с уникальным стилем и персонализированным сервисом.

К услугам посетителей будут доступны СПА-комплекс, бассейн с лаунж-зоной, место для йоги, розарий 230 м2 на крыше с видом на океан, ресторан с живой музыкой, живописный парк, романтические ужины, живописные фото-зоны, организация свиданий и проведения досуга, прачечная, консьерж-сервис, парковка, круглосуточная охрана.

Leasehold 39+30 лет.

Преимущества
  • Лучшая управляющая компания в Индонезии
  • Гарантированная доходность 8% на 3 года
  • Собственная инфраструктура
  • Багги до пляжа Меласти
  • Рассрочка на 2,5 года
  • 10 лет гарантия на несущую конструкцию и чашу бассейна
  • 12 месяцев гарантия на чистовую отделку
Расположение и объекты поблизости
  • пляжи Melasti и Karma Kandara - 5 минут пешком
  • легендарный клуб Savaya - 8 минут пешком
  • GWK парк - 15 минут пешком
  • 7 элитный пляжных клубов поблизости
  • 30 ресторанов в радиусе 3 км

Местонахождение на карте

Bukit, Индонезия

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Жилой комплекс Дизайнерские квартиры с гарантированной доходностью в новом жилом комплексе с уникальной концепцией, Букит, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$127,949
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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