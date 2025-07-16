Жилой комплекс Дизайнерские квартиры с гарантированной доходностью в новом жилом комплексе с уникальной концепцией, Букит, Бали, Индонезия

Первый романтический отель на Бали, созданный специально для пар, влюбленных и молодоженов. Этот проект войдёт в эксклюзивную линейку бутик-отелей с уникальным стилем и персонализированным сервисом.
К услугам посетителей будут доступны СПА-комплекс, бассейн с лаунж-зоной, место для йоги, розарий 230 м2 на крыше с видом на океан, ресторан с живой музыкой, живописный парк, романтические ужины, живописные фото-зоны, организация свиданий и проведения досуга, прачечная, консьерж-сервис, парковка, круглосуточная охрана.
Leasehold 39+30 лет.Преимущества