  2. Индонезия
  3. Tibubeneng
  4. Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3

Жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3

Tibubeneng, Индонезия
от
$140,000
;
20 1
ID: 14322
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.01.2024

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Деревня
    Tibubeneng

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Ваш идеальный арендный бизнес на Бали!
Клубный дом Oasis 3 имеет всего 22 апартамента, расположившихся на 2-4 этажах. На 5м этаже гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Здание располагается всего в 300 метрах от океана, в популярной туристической локации Берава, Чангу, Бали. В ближайшей доступности имеется вся необходимая для комфортного отдыха инфраструктура - потрясающие бич-клабы, рестораны, спа. Собственная опытная управляющая компания обеспечит высокую заполняемость и достойный ежегодный доход от 14%.
 
Панорамное остекление, высота потолка 3м, полная отделка под ключ, система умного дома - наши апартаменты, в сосокупности с локацией и опытом, идеально подходят для получения пассивного дохода от сдачи в аренду. 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 31.0 – 48.7
Цена за м², USD 3,333 – 4,677
Цена квартиры, USD 140,000 – 165,000

Местонахождение на карте

Tibubeneng, Индонезия

Видеообзор жилой комплекс Клубный дом апартаментов Oasis 3

Новости застройщика

30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
