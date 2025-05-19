Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия

Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор двух- и трёхуровневые виллы с 1–5 спальнями. Инфраструктура комплекса:

Беговая дорожка вокруг комплекса

Co-working

Спортивная площадка

Детская площадка

SPA-зона (сауна, джакузи, массажи)

Ресторан

Большой плавательный бассейн

Площадка для йоги

Мини-кинотеатр

Паркинг

Срок строительства комплекса — 20 месяцев.

Форма собственности: leasehold на 25 лет + продление на 20 лет.

Преимущества

Доступна рассрочка: 50% первый взнос + 50% на период до 1 года

Средняя доходность — 15%

Расположение и объекты поблизости

Чангу — дом для ультра-крутых веганских кафе, пляжных баров и бутиков — рай для хипстеров. Черный песок пляжа Эхо резко контрастирует с бирюзовыми водами Индийского океана, которые неизменно наполнены серфингистами, наслаждающимися одними из лучших волн на Бали.