Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия

Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор двух- и трёхуровневые виллы с 1–5 спальнями. Инфраструктура комплекса:
Срок строительства комплекса — 20 месяцев.
Форма собственности: leasehold на 25 лет + продление на 20 лет.Преимущества
Доступна рассрочка: 50% первый взнос + 50% на период до 1 года
Средняя доходность — 15%Расположение и объекты поблизости
Чангу — дом для ультра-крутых веганских кафе, пляжных баров и бутиков — рай для хипстеров. Черный песок пляжа Эхо резко контрастирует с бирюзовыми водами Индийского океана, которые неизменно наполнены серфингистами, наслаждающимися одними из лучших волн на Бали.