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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия

Чангу, Индонезия
от
$440,389
18.05.2025
$440,389
17.05.2025
$438,765
16.05.2025
$439,058
14.05.2025
$442,592
13.05.2025
$437,872
11.05.2025
$436,928
10.05.2025
$438,388
09.05.2025
$434,827
08.05.2025
$433,245
07.05.2025
$434,742
14.04.2025
$432,793
13.04.2025
$433,047
12.04.2025
$434,659
11.04.2025
$444,484
10.04.2025
$446,296
09.04.2025
$448,535
08.04.2025
$448,256
06.04.2025
$448,522
05.04.2025
$444,436
04.04.2025
$450,373
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ID: 14734
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In CRM: 2335748
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

О комплексе

Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор двух- и трёхуровневые виллы с 1–5 спальнями. Инфраструктура комплекса:

  • Беговая дорожка вокруг комплекса
  • Co-working
  • Спортивная площадка
  • Детская площадка
  • SPA-зона (сауна, джакузи, массажи)
  • Ресторан
  • Большой плавательный бассейн
  • Площадка для йоги
  • Мини-кинотеатр
  • Паркинг

Срок строительства комплекса — 20 месяцев.

Форма собственности: leasehold на 25 лет + продление на 20 лет.

Преимущества

Доступна рассрочка: 50% первый взнос + 50% на период до 1 года

Средняя доходность — 15%

Расположение и объекты поблизости

Чангу — дом для ультра-крутых веганских кафе, пляжных баров и бутиков — рай для хипстеров. Черный песок пляжа Эхо резко контрастирует с бирюзовыми водами Индийского океана, которые неизменно наполнены серфингистами, наслаждающимися одними из лучших волн на Бали.

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$440,389
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Агентство
DDA Real Estate
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