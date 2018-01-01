Таунхаус с бассейном

Canggu, Индонезия

от €544,417

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Современная вилла MOA RESORT расположена в популярном районе Чангу. От Вилл легко добраться до BERAWA и BATU BELIG и имеет легкий доступ к UBUD, SEMINYAK, PETITENGET и к АЭРОПОРТУ. Вилла окружена рисовыми полями и зеленой природой. Вилла представлена современной просторнной планировкой 270 кв.м. С отделкой "под ключ" с доступным первоначальной беспроцентной рассрочкой 10%. Большие окна на вилле обеспечивают натуральное освещение всех комнат. Каждая вилла владеет собственным бассейном и садом. Чангу славится своей развитой инфраструктрой и пользуется популярность у всех возрастов, что обеспечивает инвестиционную привлекательность более 20% , окупаемость примерно за 6-7 лет. Удобства комплекса: - тренажерный зал, зона для занятия йогой, детская игровая площадка, коворкинг. Звоните или пишите, расскажем все о недвижимости на Бали и подреберем по вашим пожеланиям. Консультация абсолютно БЕСПЛАТНО. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.