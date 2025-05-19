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Жилой комплекс XO Project Canggu

Чангу, Индонезия
от
$160,000
18.07.2025
$160,000
28.03.2025
$145,000
04.12.2024
$140,000
29.05.2024
$125,000
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23 1
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ID: 19849
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Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали

Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и наслаждаться комфортом и современными удобствами.

1. Объекты

Односпальные апартаменты:

- Площадь дома: 32 м²
- Площадь участка: 42 м²
- Спальня/гостиная: 22 м²
- Кухня: 7 м²
- Санузел: 5 м²
- Прихожая: 3 м²

Двуспальные виллы:

- Площадь дома: 96 м²
- Площадь участка: 100 м²
- Спальня: 10 м²
- Вторая спальня: 15 м²
- Зал: 18 м²
- Кухня: 16 м²
- Санузел: 4 м²
- Гардероб: 4 м²

2. Преимущества комплекса

Rooftop XO:
- Открытое пространство площадью 400 м²
- Бар с закусками и прохладительными напитками
- Кинотеатр под звёздами
- Остеклённая переговорная для бизнес встреч

3. Уникальные особенности:

- Полное юридическое сопровождение
- Внутренняя отделка и меблирование
- Проектирование и разработка дизайн-проектов
- Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи
- Строительство и технический надзор объекта
- Консультирование по открытию компании, расчетного счета, рабочих виз

4. Условия:

- Высокая доходность (ROI 17%)
- Рассрочка до 18 месяцев
- Сдача комплекса: август 2025 года

Звоните и бронируйте свою виллу в XO Project I Canggu сегодня!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 46.0
Цена за м², USD 3,152
Цена квартиры, USD 145,000

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

Видеообзор жилой комплекс XO Project Canggu

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Новости застройщика

19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
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Жилой комплекс XO Project Canggu
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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