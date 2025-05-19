Жилой комплекс XO Project Canggu

Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали
Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и наслаждаться комфортом и современными удобствами.
1. Объекты
Односпальные апартаменты:
- Площадь дома: 32 м²
- Площадь участка: 42 м²
- Спальня/гостиная: 22 м²
- Кухня: 7 м²
- Санузел: 5 м²
- Прихожая: 3 м²
Двуспальные виллы:
- Площадь дома: 96 м²
- Площадь участка: 100 м²
- Спальня: 10 м²
- Вторая спальня: 15 м²
- Зал: 18 м²
- Кухня: 16 м²
- Санузел: 4 м²
- Гардероб: 4 м²
2. Преимущества комплекса
Rooftop XO:
- Открытое пространство площадью 400 м²
- Бар с закусками и прохладительными напитками
- Кинотеатр под звёздами
- Остеклённая переговорная для бизнес встреч
3. Уникальные особенности:
- Полное юридическое сопровождение
- Внутренняя отделка и меблирование
- Проектирование и разработка дизайн-проектов
- Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи
- Строительство и технический надзор объекта
- Консультирование по открытию компании, расчетного счета, рабочих виз
4. Условия:
- Высокая доходность (ROI 17%)
- Рассрочка до 18 месяцев
- Сдача комплекса: август 2025 года
Звоните и бронируйте свою виллу в XO Project I Canggu сегодня!