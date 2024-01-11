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Жильё в Бали, Индонезия

Ubud
9
246 объектов найдено
Кондо 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ubud, Индонезия
Кондо 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ubud, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Однокомнатные меблированные апартаменты 28 м² с верандой 6 м², расположенные в центре остров…
€46,000
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Вилла 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Вилла 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Прекрасные виллы, расположенные в престижном районе Букит на острове Бали, обеща…
€277,500
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Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Привлекательные апартаменты на Бали, в районе Букит, предлагают уникальное сочет…
€175,000
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Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Элитный комплекс, расположенный в живописном районе Букита на южном побережье Бали, …
€98,800
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Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Исключительный жилой комплекс представляет собой уникальное сочетание роскоши и …
€190,000
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Вилла 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Вилла 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Эксклюзивная вилла с собственным бассейном в топовой локации Букита, Меласти. С …
€292,500
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Кондо со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Beraban, Индонезия
Кондо со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Beraban, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Новое поколение энергоэффективной недвижимости, расположенной в творческом районе острова Ба…
€136,636
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Alesinvest Group
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English, Русский
Вилла 3 комнаты с террасой, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Вилла 3 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Уникальный комплекс из 6 вилл, расположенных всего в 10 минутах от пляжа! Этот п…
€150,000
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Вилла 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Вилла 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Современный комплекс вилл в самом сердце Букита, который представляет собой идеа…
€350,000
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Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Бали, Индонезия
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Бали, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Роскошный комплекс апартаментов в самом сердце Чангу, Берава. Бассейн с волшебно…
€126,000
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Вилла 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Вилла 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 90 м²
Добро пожаловать в роскошные виллы, где каждая деталь заботливо продумана для вашего максима…
€158,000
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Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Уникальный апартаментный комплекс, где роскошь и удобства сочетаются с прекрасны…
€99,000
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Вилла 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Бали, Индонезия
Вилла 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 117 м²
Элитный комплекс эксклюзивных вилл в самом престижном районе Нуса-Дуа, занимающе…
€374,000
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Вилла 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Вилла 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Новый центр притяжения на Буките - элитный комплекс, созданный для ценителей вос…
€135,000
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Вилла 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Вилла 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Добро пожаловать в новый уникальный проект в самом сердце Букита - комплекс вилл…
€180,000
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Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Lodtunduh, Индонезия
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Lodtunduh, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Вилла премиум-класса с уникальным дизайном и собственным рестораном, расположенная в самом с…
€138,000
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Alesinvest Group
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Вилла 3 комнаты с балконом, с мебелью, с парковка в Bangkiang Sidem, Индонезия
Вилла 3 комнаты с балконом, с мебелью, с парковка
Bangkiang Sidem, Индонезия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Видовая вилла на Бали.Вилла DZEN GREEN FIELDS VILLAS с видом на рисовые поля и Инфинити басс…
€200,400
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DDA Real Estate
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Квартира в Бали, Индонезия
Квартира
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 4
Наличие и стоимость уточняйте у наших специалистов. The Umalas Signature - новый жилой ко…
€186,736
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Квартира в Бали, Индонезия
Квартира
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Наличие и стоимость уточняйте у наших специалистов. Magnum Residence Berawa расположен на…
€309,709
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Квартира в Бали, Индонезия
Квартира
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
Наличие и стоимость уточняйте у наших специалистов. Magnum Residence Sanur расположен на …
€346,145
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Квартира в Бали, Индонезия
Квартира
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 4
Наличие и стоимость уточняйте у наших специалистов. Magnum Residence Seminyak расположен …
€245,945
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Дом в Бали, Индонезия
Дом
Бали, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Наличие и стоимость уточняйте у наших специалистов. The Umalas Signature Villas - новый ж…
€446,345
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bangkiang Sidem, Индонезия
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bangkiang Sidem, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/1
Уютные апартаменты в окружении рисовых полей.Апартаменты 20 кв.м. Полная отделка "под ключ».…
€33,704
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с парковка в Bangkiang Sidem, Индонезия
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с парковка
Bangkiang Sidem, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/4
Полностью меблированные апартаменты с топовой локацией.Апартаменты двухуровневые, современно…
€150,300
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DDA Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Бали, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Бали, Индонезия
Число комнат 3
Площадь 108 м²
Эксклюзивный комплекс таунхаусов в культовой локации Бали. Инфраструктура: парковочное мест…
€280,000
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Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Бали, Индонезия
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Бали, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Доходная недвижимость для жизни и инвестиций. Комплекс из 209 объектов в топовой локации Чан…
€135,000
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Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Современный комплекс премиум апартаментов в 4 минутах от пляжа Бату Болонг. Инфраструктура к…
€180,000
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Вилла 4 комнаты с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Бали, Индонезия
Вилла 4 комнаты с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Бали, Индонезия
Число комнат 4
Площадь 186 м²
Комплекс роскошных вилл в заповедной зоне в Буките. Потрясающая красота скалистых пляжей, пр…
€500,000
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Вилла 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Вилла 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Эксклюзивный комплекс вилл в районе Чангу, Берава. 7 минут до пляжа Берава. личный бассейн …
€225,000
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Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Жилой комплекс апартаментов, который находится у пляжа Melasti, район Унгасан. Инфраструктур…
€112,200
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Параметры недвижимости в Бали, Индонезия

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