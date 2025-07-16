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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия

Pererenan, Индонезия
от
$280,406
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15
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ID: 27046
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In CRM: 2442626
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Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Деревня
    Pererenan

О комплексе

Проект состоит из 5 двуспальных вилл. С оборудованной террасы на крыше трехэтажной виллы виден океан, что сразу увеличивает арендный потенциал виллы. Удобные подъездные пути и автомобильный паркинг для каждого владельца, делают виллу комфортной для семейного отдыха. Виллы имеют очень красивый вид на рисовые поля, являющиеся визитной карточкой острова Бали.

Комплекс построен из современных, экологически чистых материалов премиум класса и укомплектован всей необходимой мебелью и бытовой техникой.

Особенности:

  • премиальное качество строительства
  • терраса на крыше с захватывающими видами на океан
  • парковка
  • бассейн
  • небольшой зеленый дворик

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Преимущества

Виллы будут реализованы на "розовой земле", что позволит сдавать их как в краткосрочную, так и в долгосрочную аренду.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость расположена всего в 500 метрах от океана в тихом районе Лима, соседствующем с Переренаном. Уединенное место, напоминающее Бали 10-летней давности, но при этом обладающее всей нужной инфраструктурой для комфортной жизни и отдыха. Комплекс находится около шортката на Переренан.

  • Кафе, рестораны и бутики - 1-10 минут
  • Пляж Бабадан - 1 минута
  • Пляж Переренан - 1 минута

Местонахождение на карте

Pererenan, Индонезия

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса в спокойном районе, в 500 метрах от океана, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$280,406
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