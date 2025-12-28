  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Малые Зондские острова
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках на Малых Зондских островах, Индонезия

Бали
250
Бадунг
154
Северная Кута
78
Южная Кута
61
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Чангу, Индонезия
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 46 м²
1 объект недвижимости 1
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и н…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Wellness комплекс с гарантированным доходом 10% годовых!
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Wellness комплекс с гарантированным доходом 10% годовых!
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Wellness комплекс с гарантированным доходом 10% годовых!
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Wellness комплекс с гарантированным доходом 10% годовых!
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Wellness комплекс с гарантированным доходом 10% годовых!
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в Wellness комплекс с гарантированным доходом 10% годовых!
Печату, Индонезия
от
$99,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Wellness-комплекс нового поколения, который объединяет инвестиционную недвижимость и lifestyle-формат. Проект реализуется на участке в 2.5 га, с применением 3D Concrete Printing (3DCP) - технологии будущего, обеспечивающей высокую скорость строительства, сейсмоустойчивость и уникальные ар…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты КЛАССА ЛЮКС в первом отель в Nuanu Creative City.
Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты КЛАССА ЛЮКС в первом отель в Nuanu Creative City.
Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты КЛАССА ЛЮКС в первом отель в Nuanu Creative City.
Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты КЛАССА ЛЮКС в первом отель в Nuanu Creative City.
Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты КЛАССА ЛЮКС в первом отель в Nuanu Creative City.
Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты КЛАССА ЛЮКС в первом отель в Nuanu Creative City.
Beraban, Индонезия
от
$157,000
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в сердце Nuanu Creative City на Бали. Первый отель в креативном городе Nuanu Creative City, открытый для частных инвестиций. Отель расположен в центре креативного кластера Nuanu Creative City на юго-западном побережье Бали в Нуану, на участке площадью 8.400 м2. Это не прост…
Агентство
Smart Home
TekceTekce
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов с бассейнами рядом с океаном, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$348,194
Предлагаются таунхаусы с бассейнами 5 х 2,5 м, террасами на крыше и парковочными местами. Окончание строительства - октябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом районе Улувату, в 8 минутах от океана и в 30 минутах от аэропорта. Пляж Карма - 10…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Жилой комплекс Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Печату, Индонезия
от
$112,728
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Жилой комплекс VODOPAD
Жилой комплекс VODOPAD
Жилой комплекс VODOPAD
Жилой комплекс VODOPAD
Жилой комплекс VODOPAD
Жилой комплекс VODOPAD
Penestanan, Индонезия
от
$67,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 28–45 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты с видом на джунгли и водопад. Апартаменты с инвестиционной привлекательностью от 14.3% годовых (долгосрочная аренда); от 17.07% годовых (посуточная аренда). Полная отделка «под ключ». Рост стоимость после завершения строительства 62%. LEASEHOLD 30 лет + 25 лет с продлением.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.0
79,000
Квартира 2 комнаты
45.0
99,000
Агентство
DDA Real Estate
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$318,348
Предлагается таунхаус с бассейном и садом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Возможна установка системы "умный дом". Расположение и объекты поблизости Супермаркет - 1 минута Океан - 4 минуты Пляжный клу…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$348,194
Предлагаются апартаменты и виллы в отреставрированном комплексе с готовностью в середине 2025 года. Сейчас к покупке доступны 5 апартаментов и 3 виллы с собственными участками. Все апартаменты односпальные, а виллы имеют планировки с тремя или четырьмя спальнями. Из инфраструктуры в комплекс…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Чангу, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Этот комплекс - не просто апартаменты, это идеальное сочетание роскоши, комфорта и взаимодействия с природой на берегу Индийского океана, в районе Чангу | Сесех. В каждом апартаменте - приватные бассейны, джакузи или ванные комнаты, централизованное кондиционирование воздуха, технологии у…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Жилой комплекс Melasti Beach
Унгасан, Индонезия
от
$132,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 33–55 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс расположен на самом "инстаграмном" берегу океана на площади 27 га и состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов. Комплекс имеет собственную инфраструктуру площадью 20,000 m², необходимую для комфортного отдыха и жизни резидентов. На территории расположен детский сад на 300 детей, а т…
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Tibubeneng, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 81–162 м²
4 объекта недвижимости 4
MAGNUM RESORT BERAWA — это эксклюзивный комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце туристического района Берва, всего в 500 метрах от знаменитых пляжей Batu Bolong и Berawa. Район известен как эпицентр серф-культуры, трендовых пляжных клубов (FINNS Beach Club, Atlas Beach Club, La…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
81.0
280,000 – 430,000
Квартира 2 комнаты
162.0
540,000 – 840,000
Агентство
ESTABRO
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Чандидаса, Индонезия
от
$1,98 млн
Комплекс вилл прямо на берегу океана с видом на священную гору Агунг (высотой около 3 км). Проект включает 250 вилл, дома на первой линии имеют личные бассейны с морской водой. На площади 12000 м2 будет ресторан, кафе, пекарня, ко-воркинг, СПА, спортзал, школа на 300 учеников, детский сад, и…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$348,194
Уникальный проект, располагающийся на самой туристической улице Чангу, Бату Болонг. Это комплекс, объединяющий в себе 6 двуспальных вилл, а также 4 этажа апартаментов. На крыше комплекса будет создано пространство площадью 400 м2 состоящее из: ресторана и бара переговорной комнаты для бизне…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Дизайнерские квартиры с гарантированной доходностью в новом жилом комплексе с уникальной концепцией, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Дизайнерские квартиры с гарантированной доходностью в новом жилом комплексе с уникальной концепцией, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Дизайнерские квартиры с гарантированной доходностью в новом жилом комплексе с уникальной концепцией, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Дизайнерские квартиры с гарантированной доходностью в новом жилом комплексе с уникальной концепцией, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Дизайнерские квартиры с гарантированной доходностью в новом жилом комплексе с уникальной концепцией, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Дизайнерские квартиры с гарантированной доходностью в новом жилом комплексе с уникальной концепцией, Букит, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$127,105
Первый романтический отель на Бали, созданный специально для пар, влюбленных и молодоженов. Этот проект войдёт в эксклюзивную линейку бутик-отелей с уникальным стилем и персонализированным сервисом. К услугам посетителей будут доступны СПА-комплекс, бассейн с лаунж-зоной, место для йоги, роз…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,097
На закрытой территории комплекса есть паркинг, лаунж-зона и общий бассейн. Окруженные красивыми рисовыми полями в тихом и спокойном месте, эти таунхаусы подходят как для проживания, так и для долгосрочной и краткосрочной аренды. Форма владения: Leasehold 25 лет (с возможностью продления). О…
Агентство
TRANIO
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Апарт - отель Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,900
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Чангу, Индонезия
от
$155,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Современные апартаменты с видом на океан. Привлекательные апартаменты для инвестиций. Средняя заполняемость острова 70-90%. Туристический сезон - 365 дней. Арендная доходность - 17%. Окупаемость за 6 лет. Апартаменты с частной террасой с видом на океан, откуда можно наблюдать красивые рассве…
Агентство
DDA Real Estate
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Новый меблированных комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый меблированных комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый меблированных комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый меблированных комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый меблированных комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый меблированных комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$421,314
Предлагаются меблированные виллы с бассейном, летней кухней и зоной барбекю. Резиденция располагает спа-центром, рестораном, тренажерным залом, детской игровой комнатой, мини-парком, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащен…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной на первой линии от пляжа, Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$676,490
Предлагаются эксклюзивные апартаменты с панорамными видами на побережье. Резиденция включает: Частный лифт на пляж Инфинити-бассейн 68 метра на краю утеса Персональный консьерж-сервис уровня 5 звезд Ресторан и бар Фитнес-клуб и тренажерный зал Йога класс, танцевальная студия Джакузи, ледяна…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 10 минутах от пляжа Санур, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 10 минутах от пляжа Санур, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 10 минутах от пляжа Санур, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 10 минутах от пляжа Санур, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 10 минутах от пляжа Санур, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 10 минутах от пляжа Санур, Бали, Индонезия
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$699,069
Комплекс состоит из 6 вилл. Каждый дом имеет большой бассейн с летним душем и парковку. Виллы идеально подойдут как для постоянного проживания, так и в качестве инвестиции. Расположение и объекты поблизости Виллы находятся в спокойной и уютной локации, в пешей доступности от всей инфраструк…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,097
Комплекс премиум-класса из 40 апартаментов, расположенный в самом центре Чангу. Особенный стиль жизни с бассейном на крыше и видами на океан. Проект ориентирован на людей, которые ценят уникальность пространств, премиальное наполнение интерьеров, современные технологии и эргономичность. Л…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$118,187
Комплекс в новом закрытом сообществе с разнообразной инфраструктурой для жизни, развлечений и отдыха. Общественные точки притяжения: арт-объекты, прогулочные зоны, Workout, детские площадки, настольный теннис, уличные шахматы Оценка доходности от застройщика: от 12% в год при средней арендно…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$174,097
Проект с низким порогом входа в престижной локации в нескольких минутах езды от лазурного океана и одного из лучших пляжей Бали Melasti Beach. Резиденция располагает детским садом и детскими студиями, бассейном 40 х 50 м и спортивными площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-це…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» с видом на океан в жилом комплексе в окружении зелени, Улувату, Южная Кута, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$393,956
Локации бывают премиальные, востребованные, стратегические, а бывают исключительные. В самой востребованной точке острова, всего в 2 минутах от известного пляжа острова — Улувату, строится отельная недвижимость с видом на океан и ограниченным числом юнитов. Задача перед архитекторами была со…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассные дизайнерские виллы с бассейнами в Тибубененге, Бали, Индонезия
Tibubeneng, Индонезия
от
$547,160
Мини-комплекс изысканных вилл "под ключ". На выбор есть виллы с 2 спальнями площадью 125,7 м2 и с 3 спальнями площадью 424 м2. Каждая вилла имеет персональный бассейн. Виллы с 3 спальнями имеют террасу на крыше с зоной барбекю. Особенности квартир качественный керамогранит на полу лестницы…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$243,735
Предлагаются виллы в небольшом отреставрированном комплексе в Убуде. Всего в комплексе будет реализовано 6 двухспальных, 3 трёхспальных и 1 пятиспальная виллы, а также 8 апартаментов и 1 пентхаус. Инвестиционная недвижимость в предлагаемом проекте подходит не только для посуточной, но и для …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$248,710
Клубный поселок, расположенный вокруг живописных холмов самого востребованного района Бали - Чангу. Архитекторам удалось совместить современные технологии и минималистичный дизайн, которые гармонируют с природных ландшафтом. Особенности: широкие дороги и парковка тропические и сады и больши…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс XO Pandawa Apartments
Жилой комплекс XO Pandawa Apartments
Жилой комплекс XO Pandawa Apartments
Жилой комплекс XO Pandawa Apartments
Жилой комплекс XO Pandawa Apartments
Жилой комплекс XO Pandawa Apartments
Wana Giri, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Апартаменты в стильном проекте на Бали в районе Бадунг. ROI - 15%. Вилла подходит как для инвестиций с целью сдачи в аренду так и для формата второго дома. Апартаменты XO Pandawa Apartments для тех, кто ценит активный образ жизни и стиль. Закрытый комплекс вилл с видом на океан. Апа…
Агентство
DDA Real Estate
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Чангу, Индонезия
от
$150,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
SWOI BERAWA - жилой комплекс в популярном районе Чангу. Первоначальный взнос 25%. Чангу является самым популярном районом на Бали среди туристов, что гарантирует инвестиционную привлекательность и окупаемость. Вилла с дизайнерским ремонтом и мебелью. Вилла обладает частным бассейном, г…
Агентство
DDA Real Estate
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с рестораном, бассейном и коворкингом, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$85,099
Расположенный в эксклюзивном прибрежном анклаве Нуса Дуа, комплекс предлагает изысканный отдых, где роскошь, культура и связь соединяются воедино. Окруженный объектами мирового класса и нетронутыми пляжами, он переопределяет современную жизнь с выбором элегантных апартаментов, таунхаусов и в…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс XO Pandawa
Жилой комплекс XO Pandawa
Жилой комплекс XO Pandawa
Жилой комплекс XO Pandawa
Жилой комплекс XO Pandawa
Жилой комплекс XO Pandawa
Кутух, Индонезия
от
$115,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 38–52 м²
3 объекта недвижимости 3
Стильный проект LOYO Development теперь покоряет Букит. XO Pandawa — freehold комплекс для тех, кто ценит активный образ жизни, свободу и стиль. 42 ЮНИТА 52 м2 жилая площадь жилая площадь + балкон  44 м2 жилая площадь жилая площадь + балкон 40 м2 жилая площадь жилая площадь + …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
135,000
Студия
38.0 – 40.0
110,000 – 120,000
Застройщик
LOYO & BONDAR
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Бали, Индонезия
Kaba Kaba, Индонезия
от
$328,296
Комплекс включает 16 вилл с 2-4 спальнями, построенных с особым вниманием к деталям и с использованием высококачественных материалов. Особенности: собственные бассейны живописные виды Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе Кабакаба, где вы сможете нас…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с выходом на пляжи в лучшем месте для серфинга на Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$189,019
Предлагаются меблированные апартаменты, таунхаусы и виллы, созданные специально для серфингистов. Апартаменты и пентхаусы имеют отдельный вход и террасы. Квартиры на первом этаже, виллы и таунхаусы имеют собственные бассейны. Некоторые квартиры имеют вид на море. Концепцию комплекса создаёт …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$815,767
Комплекс включает в себя 4 большие виллы с эксклюзивной террасой на крыше, поднявшись на которую можно устроить BBQ party и любоваться закатом. Предлагается меблированная вилла с бассейном, террасой на крыше и парковкой. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Преимущества Управляюща…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$139,138
Двухуровневые лофт-квартиры с полной меблировкой и техникой. Инфраструктура резиденции: лобби, сад, подземная парковка, фитнес, бассейн, ресторан, отель, круглосуточная стойка регистрации и охрана. Проект уже сдан! Особенности квартир Каждая квартира включает гостиную с кухней, спальню в ме…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$217,869
Современный двухэтажный комплекс из 6 таунхаусов в нежных тонах с собственным бассейном и экзотическими растениями. Каждый дом имеет по две просторные спальни с ванной, расположенные на первом и втором этажах, рабочий кабинет, кухню и гостиную. Балкон и большие панорамные окна открывают вид …
Агентство
TRANIO
Апарт - отель Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Апарт - отель Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Апарт - отель Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Апарт - отель Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Апарт - отель Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Апарт - отель Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Табанан, Индонезия
от
$95,045
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Azoria Living – роскошь, стиль жизни и инвестиции в Улувату, Бали.Уникальная концепция жизни в стиле Wellness & Resort.Обзор проекта:Azoria Living by COCO Development переопределяет современные возможности для жизни и инвестиций на Бали.Расположенный всего в 3 минутах езды от пляжа Нунггалан…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$742,980
Предлагаются просторные светлые виллы с садами и бассейнами. Окончание строительства - 2026 год. Расположение и объекты поблизости Пляж Берава находится на юго-западном побережье острова Бали
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$83,466
Предлагаются 38 апартаментов в современном комплексе в самом центре Убуда. Типы квартир: стандартные студии, стеклянные студии, апартаменты с арками и двухуровневые апартаменты. Квартиры идеально подойдут для перепродажи в процессе строительства или для сдачи в аренду цифровым кочевникам или…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$288,503
Комплекс в 2 минутах до пляжа Бату Белиг, с бассейном, рестораном, коворкинг-зоной, таунхаусами с 2 спальнями. Сантехника, мебель, системы вентиляции и кондиционирования премиального качества. Управляющая компания застройщика выполняет организационные обязанности: консьерж, система охраны, о…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$210,906
Таунхаусы площадью 40 м2 имеют огороженный участок 100 м2 с бассейном и зоной отдыха. На территории комплекса есть общий бассейн, кофейня и ко-воркинг зона. Leasehold - 30 лет. Срок строительства - 12 месяцев. План платежей: В день подписания договора 30% от суммы первого платежа по договор…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$188,024
Предлагается к продаже доходная недвижимость с высокой окупаемостью! Бали - одно их самых желанных и привлекательных мест не только для краткосрочных путешествий, но и для длительного проживания. Климатические условия дают почувствовать себя в бесконечном лете, что сопутствует круглогодичном…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл класса люкс с бассейнами и видом на море, Пандава, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$2,39 млн
Современные виллы будут построены в индустриальном стиле. Живой бамбук за окнами создает ощущение спокойствия и умиротворения. Каждая вилла включает: Бассейн 80 м2 с зоной отдыха Открытую кухню с зоной BBQ Джакузи и сауну Кинотеатр и зону с огнём на террасе Просторную гостиную 95 м2 Офис L…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$3,09 млн
Предлагается эксклюзивная вилла с 5-звездочным обслуживанием и панорамными видами на океан, террасой на крыше и бассейном 108 м2. Окончание строительства - 2 квартал 2021 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжей и пляжных клубов, кафе и ре…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, подземной парковкой и панорамным видом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, подземной парковкой и панорамным видом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, подземной парковкой и панорамным видом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, подземной парковкой и панорамным видом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, подземной парковкой и панорамным видом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, подземной парковкой и панорамным видом, Бали, Индонезия
Менгви, Индонезия
от
$427,780
Комплекс состоит из 95 комфортабельных студий и квартир с 1-2 спальнями. Это не просто дом, а спокойная гавань, где каждый момент наполнен удовольствием и комфортом. Особенности: уютный внутренний двор с безопасной детской площадкой терраса на крыше с бассейном ресторан с баром и панорамным…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$146,242
Комплекс состоит из 66 премиальных таунхаусов, из которых к покупке доступны всего 6 односпальных и 12 двухспальных лотов. Инфраструктура комплекса гармонично вписана в ландшафт и естественным образом зонирована ручьем. Она включает: Ресепшн с внимательным персоналом; Премиальные спа в япон…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс меблированных вилл в окружении тропической природы и полей, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс меблированных вилл в окружении тропической природы и полей, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс меблированных вилл в окружении тропической природы и полей, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс меблированных вилл в окружении тропической природы и полей, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс меблированных вилл в окружении тропической природы и полей, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс меблированных вилл в окружении тропической природы и полей, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$358,141
Уединенный эксклюзивный комплекс вилл в Убуде, Бали предлагает сногсшибательные виды и располагается в пешей доступности от живописного водопада. Проект включает 5 просторных современных вилл с 2-3 спальнями. Каждая вилла имеет: большое открытое пространство с террасой и бассейном большой у…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$243,735
Предлагаются различные виллы (перепродажа) и таунхаусы в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га. Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитне…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$387,987
Уединенный комплекс вилл в Убуде, Бали предлагает сногсшибательные виды и располагается в пешей доступности от живописного водопада. Здесь гости могут наслаждаться гармонией с природой и скрыться от городской суеты. Проект включает 12 вилл с 2-3 спальнями. Современный дизайн вилл обеспечивае…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов и вилл в Сануре, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов и вилл в Сануре, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов и вилл в Сануре, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов и вилл в Сануре, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов и вилл в Сануре, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов и вилл в Сануре, Бали, Индонезия
Sanur Kaja, Индонезия
от
$373,065
Продаются меблированные виллы и таунхаусы с личными бассейнами и парковками в небольшом комплексе. Интерьер пропитан вдохновляющим духом Japandi, придавая вашему дому уникальный характер. Изысканная простота и способность подчеркнуть важные детали, создавая атмосферу элегантности и спокойств…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Джимбаран, Индонезия
от
$422,807
Недвижимость европейского класса в тропическом раю Бали! В комплексе будет клубная инфраструктура для более чем 50 видов активностей - зоны отдыха, СПА, тренажёрный зал, бассейн, места для проведения мероприятий и т.д. К услугам жильцов на территории будет работать постоянный доктор и медсес…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$574,221
Комплекс на холме в уникальной природной локации: с одной стороны каньон, с другой — лес. Это создает абсолютную уединённость. Комплекс включает 18 вилл (проданы), 20 апартаментов, ресторан, библиотеку и спа-центр. Земля в аренде на 39 лет с приоритетным правом продления еще на 50 лет — всег…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Жилой комплекс Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 25–92 м²
44 объекта недвижимости 44
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции!1. ОбъектыАпартаменты с одной спальней:- Площадь дома: 30,3 м2- Холлвей: 3,7 м2- Ванная комната: 3,4 м2- Спальня: 9,0 м2- Гостиная: 8,3 м2- Балкон: 5,9 м2Двухкомнатные квартиры:- Площадь дома: 45 м2- Х…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
25.0 – 92.0
105,000 – 320,000
Квартира 2 комнаты
92.0
320,000
Вилла
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Квартира
92.0
320,000
Застройщик
LOYO & BONDAR
Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с отельной инфраструктурой и полностью готовыми к проживанию виллами на Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$1,19 млн
Первый на Бали частный комплекс премиальных вилл с гостиничной инфраструктурой. Помимо сервисов и удобств гостиничного типа таких как зал, коворкинг, ресторан и круглосуточная охрана, комплекс также предоставляет возможность централизованного технического обслуживания вилл снаружи, не беспок…
Агентство
TRANIO
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Санур, Индонезия
от
$410,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 101–337 м²
3 объекта недвижимости 3
MAGNUM RESORT SANUR — это ultra-luxury комплекс, расположенный на первой линии побережья Индийского океана в престижном районе Санур. Санур известен как самый инфраструктурно развитый курорт Бали с живописной набережной длиной 5,5 км, белоснежными пляжами и спокойной лагуной, защищенной рифа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
101.0
410,000
Квартира 2 комнаты
202.0
780,000
Квартира 3 комнаты
337.0
3,50 млн
Агентство
ESTABRO
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$343,119
Старт продаж нового здания апартаментов со специальными условиями для клиентов Tranio. С момента старт продаж в ноябре застройщик уже повысил цены на апартменты в первой фазе более чем на 15%. Видовые квартиры и концепция вулкана. В стройке применяются вулканические породы, а в дизайне интер…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$59,492
Предлагаются апартаменты с отдельными входами. Резиденция располагает детским садом и детскими площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом, бассейном и спортивными площадками. Удобства и оснащение в доме Высота потолков - 4 м. Расположение и объекты поблиз…
Агентство
TRANIO
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.
Bukit, Индонезия
от
$99,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Наш премиальный бутик-отель, расположенный в одной из лучших локаций Бали - в 400 метрах от пляжа Меласти, Букит. Проект включает в себя 90 юнитов, разработан с акцентом на уникальный стиль, панорамные виды, высокий уровень серв…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$1,84 млн
Предлагается роскошная вилла с просторной зоной отдыха на крыше с видом на океан, тропическим садом и инфинити-бассейном. Высококачественная отделка, материалы премиум класса, удачные дизайнерские решения - всё самое лучшее реализовано в этом проекте. Невероятная пятикомнатная вилла отличает…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,097
Современный жилой комплекс включает большой бассейн, террасу с зоной отдыха на крыше, тренажёрный зал, ресторан, кинотеатр под открытым небом. Квартиры сдаются с мебелью и бытовой техникой. Управляющая компания застройщика ведёт налоговую отчётность, осуществляет уход за территорией проекта …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$885,406
Предлагаются полностью укомплектованные виллы с двумя бассейнами (один из них на крыше), красивыми садами, парковочными местами, зонами отдыха на крыше и видами на океан. Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. В продаже осталось всего 2 виллы! Удобства и оснащени…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые апартаменты с доходностью отеля в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты с доходностью отеля в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты с доходностью отеля в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты с доходностью отеля в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты с доходностью отеля в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты с доходностью отеля в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$161,164
Это не просто апарт-отель, а культурное пространство, погружающее гостей в богатое наследие Бали. Концепция основана на идее соединения традиционной архитектуры, искусства и ремесел с современным комфортом. Здесь каждый элемент – от дизайна номеров до сервиса – отражает подлинную балийскую э…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты с инфраструктурой пятизвёздочного отеля, в 6 минутах езды до пляжа в районе Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с инфраструктурой пятизвёздочного отеля, в 6 минутах езды до пляжа в районе Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с инфраструктурой пятизвёздочного отеля, в 6 минутах езды до пляжа в районе Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с инфраструктурой пятизвёздочного отеля, в 6 минутах езды до пляжа в районе Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с инфраструктурой пятизвёздочного отеля, в 6 минутах езды до пляжа в районе Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с инфраструктурой пятизвёздочного отеля, в 6 минутах езды до пляжа в районе Переренан, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$117,391
Новый жилой комплекс с гостиничным сервисом в популярном районе острова. Комплекс частных апартаментов с садами и лаунж-зонами на террасах и крышах. Внешне спокойная атмосфера и созданная внутри комплекса энергия органично дополняют друг друга. Инвестиционный потенциал: Застройщик оценивает…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты рядом с престижным пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$99,981
Апартаменты сдаются с отделкой под ключ, мебелью и техникой премиального класса. Отлично подойдут и для инвестиций, и для личного проживания. Среди удобств в проекте - бассейн, коворкинг, лаунж-зоны, спа, парная, места для вечеринок. Дизайн в уютной и стильной цветовой гамме: серый, бежевый,…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$164,148
Предлагаются современные апартаменты премиум-класса с собственной инфраструктурой. Резиденция располагает рестораном, коворкинг-центром, бассейном, тренажерным залом, парковкой, террасой на крыше с живописным видом, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. В комплексе остались квартиры на…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и вилл с бассейнами, ресторанами и спа в 7 минутах от пляжа, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$89,535
Курортный комплекс премиум класса на второй линии от океана состоит из апартаментов и вилл. Современные апартаменты выполнены в балийском стиле, имеют панорамные окна, удобную планировку и собственные балконы. Смарт-виллы располагаются на 1 этаже зданий с апартаментами, имеют отдельный вход,…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и рестораном рядом с океаном, Переренан, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$179,071
Это самый крупный уникальный эко-город, расположенный в Переренане, который занимает пространство в 2 гектара в 600 метрах от пляжа Лима, воплощённый в стиле современного Сингапура. Это место, где урбанистический дизайн и Балийская природа находятся в гармонии, создавая комфортное пространст…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и панорамным видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$152,210
Апартаменты сочетают современный комфорт и уют с потенциалом значительного роста стоимости и стабильным доходом. Как инвестиционный продукт, это долгосрочное вложение в качественный, продуманный до мелочей проект. Красивые и безопасные апартаменты всегда привлекают внимание покупателей и аре…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Tibubeneng, Индонезия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
СВОЙ Berawa - это современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Беравы - одном из самых престижных и ярких районов Бали. Здесь социальная жизнь острова находится прямо у вашего порога: лучшие рестораны, бары, три лучших пляжных клуба (Финны, Атлас, Ла-Бриса) и всего в 300 метрах о…
Застройщик
SWOI DEVELOPMENT
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$363,116
Основная идея проекта создать прогулочные аллеи вокруг комплекса со скамейками, где можно отдохнуть и пообщаться. Именно поэтому мы создали жилой комплекс без байков и машин. Для этого на въезде расположили 2 подземных паркинга с закрепленными местами для жителей и гостей. Инфраструктура: 2…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$288,503
Предлагаются двухэтажные виллы в двух соседних комплексах. Из 13 вилл к покупке доступны 7. Виллы расположены рядом с премиальным районом Нуса Дуа в окружении самых дорогих отелей и лучших пляжей на острове. Благодаря новой четырёхполосной трассе от аэропорта до полуострова, земли комплекса …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Чангу, Индонезия
от
$189,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика с опытом работы на Бали 20+ лет! Наш премиальный БУТИК-ОТЕЛЬ Prima Residence, расположенный в одной из лучших локаций - на главной улице района Бали - Чангу, всего 300 метров от пляжа Бату Болонг. Район Чангу является одним из са…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Табанан, Индонезия
от
$180,563
Премиальные резиденции в стиле eco-luxury на Бали, разработанные с использованием высококачественных материалов, передовых энергосберегающих технологий и своей закрытой клубной инфраструктуры. Резиденции имеют панорамные виды на тропические джунгли, живописный сад и зеленые рисовые поля. Зде…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в новом жилом комплексе с бассейном и видом на океан рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$626,649
Эстетичный уютный комплекс вилл всего на 51 юнит с общим бассейном, баром и террасой на крыше с видом на океан. На территории есть ритейл-зона с коммерческими помещениями и детская площадка. Востребованный проект в премиальной локации. Все апартаменты в проекте уже были раскуплены, а на вилл…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$616,800
Первая фаза проекта включает меблированные таунхаусы и виллы с собственными бассейнами и садами. Комплекс является отличным выбором для инвесторов, предлагая высокую доходность, стабильный пассивный доход и комфорт как для жизни, так и для инвестиций. Инфраструктура: ⁠⁠инфинити-бассейн ⁠зон…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$134,204
Современный отельный комплекс, где есть вся среда для комфортной жизни, включает: Цокольный этаж - конференц-зал, выставочное пространство, подземная парковка, внутренние офисы, кухня и склады. Первый этаж - бассейн, место для отдыха, дневной клуб у бассейна, ресторан и круглосуточный бар, …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы премиум-класса в комплексе на берегу океана, Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$492,445
Современный жилой комплекс всего в 80 м от океана состоит из 53 вилл с бассейнами (в продаже осталось всего 18 домов с 1 и 2 спальнями). Гарантия от застройщика по договору: 10 лет на конструктив и 2 года на гидроизоляцию. Дома строятся с учетом сейсмоактивности и большого количества осадков…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Малоэтажный комплекс с видом на джунгли в 5 минутах от Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Малоэтажный комплекс с видом на джунгли в 5 минутах от Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Малоэтажный комплекс с видом на джунгли в 5 минутах от Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Малоэтажный комплекс с видом на джунгли в 5 минутах от Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Малоэтажный комплекс с видом на джунгли в 5 минутах от Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Малоэтажный комплекс с видом на джунгли в 5 минутах от Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$193,993
Апартаменты в малоэтажном комплексе с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда. Форма владения: лизхолд на 25 лет. Прогноз арендной доходности от застройщика — 19%. Оборудованы всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду. Заполняемость: 78% Цена на стадии pre-sale: от …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$179,071
В комплексе остались варианты только для вторичной покупки, 2 квартиры на первом и втором этажах стоимостью 170 000 и 180 000 долларов. Удобства комплекса: спа, зал для йоги; кафе; детская площадка; фитнес-центр; коворкинг; бар на крыше и ресторан на берегу океана; собственный пляж с пляжны…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Унгасан, Индонезия
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Площадь 26–125 м²
6 объектов недвижимости 6
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти, на территории 21 га. Инфраструктура комплекса состоит из ресторанов, кофеен, пекарен, СПА, йога-центров, супермаркетов, брендовых бутиков, детского сада, школы и бассейна с океанической водой.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
26.0
90,000
Вилла
75.0 – 125.0
277,500 – 437,500
Студия
35.0 – 45.0
120,000 – 148,000
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$318,348
Виллы в идеальной курортной локации для инвестиций, спокойного отдыха и жизни. Проект на стадии pre-sale. После старта продаж порог входа значительно вырастет. В стоимость вилл включена отделка, мебель и бытовая техника. Доступна рассрочка 30/70. Персональный консьерж-сервис: бронирование ре…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов и меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от