Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия

Предлагаются 38 апартаментов в современном комплексе в самом центре Убуда. Типы квартир: стандартные студии, стеклянные студии, апартаменты с арками и двухуровневые апартаменты. Квартиры идеально подойдут для перепродажи в процессе строительства или для сдачи в аренду цифровым кочевникам или фрилансерам, или для тех, кто ищет комфорт и уединение с природой и местной культурой. В части инфраструктуры застройщик реализует более 5000 м2 коммерческой недвижимости.

В центре будет пешеходная зона на 1,5 километра. Парящие мосты под густой зеленью в лаконичном стиле. Коммерческие зоны на 2500 м² со всей необходимой инфраструктурой для отдыха, знакомств и творческого самовыражения. Бесплатная парковка для жителей апартаментов, платная парковка для гостей комплекса. Вегетарианский и мясной ресторан, европейский с детским меню, молекулярная кухня, кафе для завтраков/кондитерская, кофейня. Детский центр, предназначенный для организации различных мероприятий и ухода за вашим ребенком. Фитнес-зал, бассейн 25 м, бани, массажи, йога. Коворкинг, супермаркет, лавочки местных сувениров.

Форма собственности - лизхолд на 30 лет + 30 лет продление.

Дополнительные возможности

Удобства комплекса - видовой 15 м infinity-бассейн, джакузи, 15 лежаков, коктейль-бар, silent-диско, PlayStation, детский клуб (с няней), детская площадка, детская дискотека, телескоп на террасе, картины современных художников для продажи, кофе-машина для наслаждения кофе на террасе.

система кондиционирования

система умный дом

потолки в студиях до 3 м, а в лофтах до 4,3 м

проектор для просмотра фильмов

системы очистки воды

Особенности квартирПреимущества

10 лет гарантия на конструктив.

В Убуде высокий спрос на апартаменты, но очень мало новых предложений с качественным ремонтом, высоким уровнем сервиса и европейским стилем архитектуры.

Расположение и объекты поблизости

Убуд — сердце острова и центр притяжения туристов: лучшие мастера йоги и медитации, арт-галереи, множество международных школ и развивающих центров для детей.

Также в Убуде есть рисовые террасы, гробницы, лес обезьян, музеи, мастера по дереву, ретритные центры — один из этих пунктов обязательно будет в маршруте любой семьи.

В пешей доступности есть гипермаркет, несколько студий йоги, около 10 магазинов одежды, более 25 кафе, баров и ресторанов.