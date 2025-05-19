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Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия

Убуд, Индонезия
от
$84,165
18.05.2025
$84,165
17.05.2025
$83,855
16.05.2025
$83,911
14.05.2025
$84,586
13.05.2025
$83,685
11.05.2025
$83,505
10.05.2025
$83,783
09.05.2025
$83,103
08.05.2025
$82,800
07.05.2025
$83,086
14.04.2025
$82,714
13.04.2025
$82,762
12.04.2025
$83,070
11.04.2025
$84,948
10.04.2025
$85,294
09.04.2025
$85,723
08.04.2025
$85,669
06.04.2025
$85,719
05.04.2025
$84,939
04.04.2025
$86,073
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ID: 22391
ID новостройки на Realting
In CRM: 2398298
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Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

О комплексе

Предлагаются 38 апартаментов в современном комплексе в самом центре Убуда. Типы квартир: стандартные студии, стеклянные студии, апартаменты с арками и двухуровневые апартаменты. Квартиры идеально подойдут для перепродажи в процессе строительства или для сдачи в аренду цифровым кочевникам или фрилансерам, или для тех, кто ищет комфорт и уединение с природой и местной культурой. В части инфраструктуры застройщик реализует более 5000 м2 коммерческой недвижимости.

В центре будет пешеходная зона на 1,5 километра. Парящие мосты под густой зеленью в лаконичном стиле. Коммерческие зоны на 2500 м² со всей необходимой инфраструктурой для отдыха, знакомств и творческого самовыражения. Бесплатная парковка для жителей апартаментов, платная парковка для гостей комплекса. Вегетарианский и мясной ресторан, европейский с детским меню, молекулярная кухня, кафе для завтраков/кондитерская, кофейня. Детский центр, предназначенный для организации различных мероприятий и ухода за вашим ребенком. Фитнес-зал, бассейн 25 м, бани, массажи, йога. Коворкинг, супермаркет, лавочки местных сувениров.

Форма собственности - лизхолд на 30 лет + 30 лет продление.

Дополнительные возможности

Удобства комплекса - видовой 15 м infinity-бассейн, джакузи, 15 лежаков, коктейль-бар, silent-диско, PlayStation, детский клуб (с няней), детская площадка, детская дискотека, телескоп на террасе, картины современных художников для продажи, кофе-машина для наслаждения кофе на террасе.

Особенности квартир
  • система кондиционирования
  • система умный дом
  • потолки в студиях до 3 м, а в лофтах до 4,3 м
  • проектор для просмотра фильмов
  • системы очистки воды
Преимущества

10 лет гарантия на конструктив.

В Убуде высокий спрос на апартаменты, но очень мало новых предложений с качественным ремонтом, высоким уровнем сервиса и европейским стилем архитектуры.

Расположение и объекты поблизости

Убуд — сердце острова и центр притяжения туристов: лучшие мастера йоги и медитации, арт-галереи, множество международных школ и развивающих центров для детей.

Также в Убуде есть рисовые террасы, гробницы, лес обезьян, музеи, мастера по дереву, ретритные центры — один из этих пунктов обязательно будет в маршруте любой семьи.

В пешей доступности есть гипермаркет, несколько студий йоги, около 10 магазинов одежды, более 25 кафе, баров и ресторанов.

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

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Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$84,165
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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