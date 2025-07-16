  1. Realting.com
Жилой комплекс Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali

Sudimara, Индонезия
$94,987
14
ID: 27993
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Табанан
  • Деревня
    Sudimara

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Azoria Living – роскошь, стиль жизни и инвестиции в Улувату, Бали.

Уникальная концепция жизни в стиле Wellness & Resort.

Обзор проекта:

Azoria Living by COCO Development переопределяет современные возможности для жизни и инвестиций на Бали.
Расположенный всего в 3 минутах езды от пляжа Нунггалан, это эксклюзивное сообщество из 185 апартаментов и вилл сочетает в себе современную архитектуру, удобства в курортном стиле и сильный акцент на оздоровительный и спортивный образ жизни.

Типы единиц и цены:

  • Студии ~ 28 м2 от 81.000 €

  • Квартиры с 1 спальней ~ 40 м2 от 132.000 €

  • Апартаменты с 2 спальнями ~ 80 м2 от 208,00 €

  • Апартаменты с 3 спальнями ~ 120 м2 от 278 000 €

  • Умные макеты с премиальной отделкой.

  • Доступны гибкие размеры блоков (подробности по запросу).

Привлекательный платежный план:

  • 50% при подписании

  • 30% через 12 месяцев

  • 20% через доход от аренды или перепродажи
    Завершение: Q1 2027

Особенности и удобства:

  • 6 Padel Courts – самый быстрорастущий вид спорта.

  • Самый большой спортзал Улувату с современным оборудованием.

  • Йога, спа и оздоровительные зоны.

  • 3 бассейна в стиле лагуны с атмосферой пляжного клуба.

  • Пространства для совместной работы и общественные залы.

  • На месте кафе, рестораны и студия подкастов.

  • Полностью управляется COCO BALINEST для беспроблемного владения.

Местонахождение: Uluwatu:

  • Всего в 3 минутах езды от пляжа Нунггалан - одного из самых потрясающих скрытых драгоценных камней Бали.

  • Окруженные местами для серфинга мирового класса, пляжными клубами и ресторанами.

  • 35 минут до международного аэропорта Денпасар.

  • Идеально подходит для аренды туризма и образа жизни.

Инвестиционные акценты

  • Стоимость входного уровня от 81 000 евро - идеально подходит для начинающих инвесторов.

  • Прогнозируемая доходность аренды 6-8% в год с 70-80% заполняемостью.

  • 20% от покупной цены покрывается за счет арендного дохода.

  • Сильный потенциал роста капитала в процветающем Улувату.

  • Полностью управляемый - получайте пассивный доход с нулевыми хлопотами.

Вывод:

Azoria Living - это больше, чем дом, это инвестиции в образ жизни с долгосрочной ценностью.
Независимо от того, ищете ли вы тропический отдых или высокодоходную недвижимость, этот проект обеспечивает роскошь, удобство и высокую рентабельность инвестиций.

Защитите свое подразделение сейчас в одном из самых востребованных курортных проектов Бали!

Sudimara, Индонезия

Задайте все интересующие вопросы
