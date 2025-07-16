Жилой комплекс Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali

Azoria Living – роскошь, стиль жизни и инвестиции в Улувату, Бали.

Уникальная концепция жизни в стиле Wellness & Resort.

Обзор проекта:

Azoria Living by COCO Development переопределяет современные возможности для жизни и инвестиций на Бали.

Расположенный всего в 3 минутах езды от пляжа Нунггалан, это эксклюзивное сообщество из 185 апартаментов и вилл сочетает в себе современную архитектуру, удобства в курортном стиле и сильный акцент на оздоровительный и спортивный образ жизни.

Типы единиц и цены:

Студии ~ 28 м2 от 81.000 €

Квартиры с 1 спальней ~ 40 м2 от 132.000 €

Апартаменты с 2 спальнями ~ 80 м2 от 208,00 €

Апартаменты с 3 спальнями ~ 120 м2 от 278 000 €

Умные макеты с премиальной отделкой.

Доступны гибкие размеры блоков (подробности по запросу).

Привлекательный платежный план:

50% при подписании

30% через 12 месяцев

20% через доход от аренды или перепродажи

Завершение: Q1 2027

Особенности и удобства:

6 Padel Courts – самый быстрорастущий вид спорта.

Самый большой спортзал Улувату с современным оборудованием.

Йога, спа и оздоровительные зоны.

3 бассейна в стиле лагуны с атмосферой пляжного клуба.

Пространства для совместной работы и общественные залы.

На месте кафе, рестораны и студия подкастов.

Полностью управляется COCO BALINEST для беспроблемного владения.

Местонахождение: Uluwatu:

Всего в 3 минутах езды от пляжа Нунггалан - одного из самых потрясающих скрытых драгоценных камней Бали.

Окруженные местами для серфинга мирового класса, пляжными клубами и ресторанами.

35 минут до международного аэропорта Денпасар.

Идеально подходит для аренды туризма и образа жизни.

Инвестиционные акценты

Стоимость входного уровня от 81 000 евро - идеально подходит для начинающих инвесторов.

Прогнозируемая доходность аренды 6-8% в год с 70-80% заполняемостью.

20% от покупной цены покрывается за счет арендного дохода.

Сильный потенциал роста капитала в процветающем Улувату.

Полностью управляемый - получайте пассивный доход с нулевыми хлопотами.

Вывод:

Azoria Living - это больше, чем дом, это инвестиции в образ жизни с долгосрочной ценностью.

Независимо от того, ищете ли вы тропический отдых или высокодоходную недвижимость, этот проект обеспечивает роскошь, удобство и высокую рентабельность инвестиций.

Защитите свое подразделение сейчас в одном из самых востребованных курортных проектов Бали!