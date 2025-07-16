Жилой комплекс Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali

Azoria Living – роскошь, стиль жизни и инвестиции в Улувату, Бали.
Уникальная концепция жизни в стиле Wellness & Resort.
Обзор проекта:
Azoria Living by COCO Development переопределяет современные возможности для жизни и инвестиций на Бали.
Расположенный всего в 3 минутах езды от пляжа Нунггалан, это эксклюзивное сообщество из 185 апартаментов и вилл сочетает в себе современную архитектуру, удобства в курортном стиле и сильный акцент на оздоровительный и спортивный образ жизни.
Типы единиц и цены:
Студии ~ 28 м2 от 81.000 €
Квартиры с 1 спальней ~ 40 м2 от 132.000 €
Апартаменты с 2 спальнями ~ 80 м2 от 208,00 €
Апартаменты с 3 спальнями ~ 120 м2 от 278 000 €
Умные макеты с премиальной отделкой.
Доступны гибкие размеры блоков (подробности по запросу).
Привлекательный платежный план:
50% при подписании
30% через 12 месяцев
20% через доход от аренды или перепродажи
Завершение: Q1 2027
Особенности и удобства:
6 Padel Courts – самый быстрорастущий вид спорта.
Самый большой спортзал Улувату с современным оборудованием.
Йога, спа и оздоровительные зоны.
3 бассейна в стиле лагуны с атмосферой пляжного клуба.
Пространства для совместной работы и общественные залы.
На месте кафе, рестораны и студия подкастов.
Полностью управляется COCO BALINEST для беспроблемного владения.
Местонахождение: Uluwatu:
Всего в 3 минутах езды от пляжа Нунггалан - одного из самых потрясающих скрытых драгоценных камней Бали.
Окруженные местами для серфинга мирового класса, пляжными клубами и ресторанами.
35 минут до международного аэропорта Денпасар.
Идеально подходит для аренды туризма и образа жизни.
Инвестиционные акценты
Стоимость входного уровня от 81 000 евро - идеально подходит для начинающих инвесторов.
Прогнозируемая доходность аренды 6-8% в год с 70-80% заполняемостью.
20% от покупной цены покрывается за счет арендного дохода.
Сильный потенциал роста капитала в процветающем Улувату.
Полностью управляемый - получайте пассивный доход с нулевыми хлопотами.
Вывод:
Azoria Living - это больше, чем дом, это инвестиции в образ жизни с долгосрочной ценностью.
Независимо от того, ищете ли вы тропический отдых или высокодоходную недвижимость, этот проект обеспечивает роскошь, удобство и высокую рентабельность инвестиций.
Защитите свое подразделение сейчас в одном из самых востребованных курортных проектов Бали!