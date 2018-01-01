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Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия

Canggu, Индонезия
от
€758,306
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8
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О комплексе

Предлагаются просторные светлые виллы с садами и бассейнами.

Окончание строительства - 2026 год.

Расположение и объекты поблизости

Пляж Берава находится на юго-западном побережье острова Бали.

Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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от
€758,306
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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