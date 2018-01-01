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Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия

Canggu, Индонезия
от
€165,032
;
12
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О комплексе

Удобства комплекса:

  • спа, зал для йоги;
  • кафе;
  • детская площадка;
  • фитнес-центр;
  • коворкинг;
  • бар на крыше и ресторан на берегу океана;
  • собственный пляж с пляжным клубом;
  • подземная парковка;
  • бассейны.

Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Сантехника Grohe
  • Кондиционеры Daikin
Преимущества

Гарантированный арендный доход 13% в год.

В цену входит мебель, техника и декор.

За оплату без рассрочки скидка 10–20 тыс. $.

Расположение и объекты поблизости

В центре премиального туризма острова Бали — в районе Санур, где проходил саммит G20 в 2022 году. Санур отличается длинным пляжем без волн с желтым песком (берег остальной части острова покрыт в основном серым вулканическим песком), прогулочными дорожками и скоростными дорогами без пробок. Главная трасса острова связывает Санур с аэропортом. На Сануре организована особая экономическая зона с крупными проектами, такими как крупнейшая в Индонезии международная клиника, порт для лайнеров, университет по совместному проекту США и Китая, и ТРЦ с пропускной способностью 22 тыс. посетителей в день. Правительство Индонезии и иностранные инвесторы сделали ставки на развитие именно района Санур на Бали.

Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€165,032
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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