  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  Жилой комплекс Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.

Жилой комплекс Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.

Беноа, Индонезия
от
$90,000
11
ID: 27984
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа
  • Город
    Нуса-Дуа

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Пресейл курортных вилл от 90 000 USD с общими и приватными бассейнами и видом на океан, от крупного застройщика с 9-летним опытом работы на Бали.

Проект расположен в Нуса-Дуа - самая дорогая и элитная локация на Бали, 8 минут до пляжа Нуса-Дуа, 15 минут до пляжа Melasti, 30 минут до аэропорта.

Комплекс строится на площади 1,5 га, имеет панорамный вид на океан на 270°,даже при появлении новой застройки благодаря возвышенности обзор останется полностью открытым

Каскадный формат комплекса (террасы), вид на океан из каждой виллы -  единственные подобный проект на всей Нуса-Дуа!

Типы вилл:

Кондо-вилла с общим бассейном - 90 000 USD

  • ⁠Спальня: 15 м2
  • Ванная комната: 5 м2
  • Терраса: 4 м2
  • Общая площадь: 24 м2

Кондо-вилла с кухней и общим бассейном - 120 000 USD

  • Спальня: 15 м2
  • Ванная комната: 5 м2
  • ⁠Кухня: 7 м2
  • Терраса: 4 м2
  • Общая площадь: 31 м2

Кондо-вилла с частным бассейном - 95 000 USD

  • ⁠Спальня: 15 м2
  • Ванная комната: 5 м2
  • Бассейн с террасой: 13 м2
  • ⁠Общая площадь: 33 м2

Кондо-вилла с кухней и частным бассейном - 125 000 USD

  • ⁠Спальня: 15 м2
  • Ванная комната: 5 м2
  • ⁠Кухня: 7 м2
  • ⁠Бассейн с террасой: 13 м2
  • Общая площадь: 40 м2


Инфраструктура комплекса:

  • Общий бассейн
  • Ресторан и Бар
  • Тренажёрный зал
  • Коворкинг
  • SPA / сауна
  • Детская игровая комната
  • Отдельный общий бассейн
  • Общий руфтоп
  • Гольф-кары (бесплатный трансфер до пляжей, торговых центров, гольф-полей и т.д.)

Юридические детали:

  • Срок сдачи - июнь 2027 года
  • Лизхолд - 60 лет
  • Оформление максимально безопасное: передача права собственности напрямую от владельца земли (не sub-lease)
  • Гарантированное продление на 30 лет
  • Категория земли - розовая

Местонахождение на карте

Беноа, Индонезия

