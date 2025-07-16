Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия

Предлагаются таунхаусы и вилла с бассейнами и парковочными местами.
Комплекс состоит из виллы и 4 таунхаусов и располагает круглосуточной охраной.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.Особенности квартир
Вилла.
Просторная и стильная гостиная в светлых тонах с панорамными окнами и изысканными элементами декора.
Качественная лестница, модное и современное решение “второй свет”, комфортная уединенная рабочая зона.
Три уютные и светлые спальни, каждая из которых оснащена собственной ванной комнатой.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в элитном районе, удобная транспортная развязка, рядом с ресторанами и кафе, международными школами и детскими садами.