Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия

Предлагаются таунхаусы и вилла с бассейнами и парковочными местами.

Комплекс состоит из виллы и 4 таунхаусов и располагает круглосуточной охраной.

Окончание строительства - сентябрь 2024 года.

Особенности квартир

Вилла.

Просторная и стильная гостиная в светлых тонах с панорамными окнами и изысканными элементами декора.

Качественная лестница, модное и современное решение “второй свет”, комфортная уединенная рабочая зона.

Три уютные и светлые спальни, каждая из которых оснащена собственной ванной комнатой.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в элитном районе, удобная транспортная развязка, рядом с ресторанами и кафе, международными школами и детскими садами.