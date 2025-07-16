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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия

Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$335,486
;
18
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 27054
ID новостройки на Realting
In CRM: 2364087
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Деревня
    Kerobokan Kelod

О комплексе

Предлагаются таунхаусы и вилла с бассейнами и парковочными местами.

Комплекс состоит из виллы и 4 таунхаусов и располагает круглосуточной охраной.

Окончание строительства - сентябрь 2024 года.

Особенности квартир

Вилла.

Просторная и стильная гостиная в светлых тонах с панорамными окнами и изысканными элементами декора.

Качественная лестница, модное и современное решение “второй свет”, комфортная уединенная рабочая зона.

Три уютные и светлые спальни, каждая из которых оснащена собственной ванной комнатой.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в элитном районе, удобная транспортная развязка, рядом с ресторанами и кафе, международными школами и детскими садами.

  • Пляж Бату Белиг - 6 минут
  • Супермаркет - 2 минуты
  • Аэропорт - 7 км

Местонахождение на карте

Kerobokan Kelod, Индонезия

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Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$335,486
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