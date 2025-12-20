  1. Realting.com
  Индонезия
  Гианьяр
  Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Гианьяре, Индонезия

Убуд
35
Убуд
33
Жилой комплекс Стильный жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильный жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильный жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильный жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильный жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильный жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$213,890
Предлагаются 42 двухуровневые виллы с 1 и 2 спальнями и панорамным видом на Убуд. Все виллы будут выполнены из натуральных деревянных материалов с использованием глубоких оттенков декора, максимально сохраняя концепцию магического Убуда. На территории комплекса будет пространство для йоги, с…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Terracotta
Жилой комплекс Terracotta
Жилой комплекс Terracotta
Жилой комплекс Terracotta
Жилой комплекс Terracotta
Жилой комплекс Terracotta
Petulu, Индонезия
от
$110,000
Год сдачи 2026
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные апартаменты и таунхаусы с технологией "умный дом" в районе Убуд! Высокая доходность: 12-16% годовых! Доступна рассрочка! Полная отделка под ключ! Премиальные материалы! Убуд — это культурное сердце Бали, где джунгли, рисовые террасы и духо…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл «под ключ» с персональными бассейнами в самом центре Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл «под ключ» с персональными бассейнами в самом центре Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл «под ключ» с персональными бассейнами в самом центре Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл «под ключ» с персональными бассейнами в самом центре Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл «под ключ» с персональными бассейнами в самом центре Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл «под ключ» с персональными бассейнами в самом центре Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$257,664
Вашему вниманию предлагаются дизайнерские видовые виллы для сдачи в краткосрочную аренду и извлечения прибыли для инвесторов. У каждой виллы свой бассейн и сад 40-55 м2. Лизхолд 25+25 лет. Первый взнос от 30%. Рассрочка на период строительства . Срок строительства - 18 месяцев. Этот комплекс…
Агентство
TRANIO
OneOne
Жилой комплекс Готовые к заселению виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Готовые к заселению виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Готовые к заселению виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Готовые к заселению виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Готовые к заселению виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Готовые к заселению виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$223,839
Виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда. Форма владения: лизхолд на 25 лет. Прогноз арендной доходности от застройщика — 11–17%. Все юниты оборудованы всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду. Заполняемость: 85% Расположение и объекты поблизости Убуд — сер…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$397,936
Откройте для себя уникальное сочетание комфорта, стиля и природной красоты на одном из самых живописных островов мира. Предлагаются апартаменты, таунхаусы и виллы в привлекательной локации по соседству с Parq Ubud. Инфраструктура комплекса: спортивные площадки 2 бассейна детский аквапарк де…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$253,684
Предлагается недвижимость в комплексе из 10 вилл с видом на рисовые террасы. Каждая вилла имеет инфинити-бассейн, зелёную зону и парковку. Земля freehold на 80 лет (с последующим продлением), leasehold на 30 лет (также с продлением). Преимущества Окупаемость - 4 года Удобная локация для по…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Малоэтажный комплекс с видом на джунгли в 5 минутах от Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Малоэтажный комплекс с видом на джунгли в 5 минутах от Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Малоэтажный комплекс с видом на джунгли в 5 минутах от Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Малоэтажный комплекс с видом на джунгли в 5 минутах от Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Малоэтажный комплекс с видом на джунгли в 5 минутах от Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Малоэтажный комплекс с видом на джунгли в 5 минутах от Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$193,993
Апартаменты в малоэтажном комплексе с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда. Форма владения: лизхолд на 25 лет. Прогноз арендной доходности от застройщика — 19%. Оборудованы всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду. Заполняемость: 78% Цена на стадии pre-sale: от …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$59,492
Предлагаются апартаменты с отдельными входами. Резиденция располагает детским садом и детскими площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом, бассейном и спортивными площадками. Удобства и оснащение в доме Высота потолков - 4 м. Расположение и объекты поблиз…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и ресторанами в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и ресторанами в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и ресторанами в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и ресторанами в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и ресторанами в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа и ресторанами в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$118,060
Вторая фаза проекта представляет собой комплекс апартаментов с 1-2 спальнями и студий, который имеет собственную отдельную зону отдыха. Комплекс является отличным выбором для инвесторов, предлагая высокую доходность, стабильный пассивный доход и комфорт как для жизни, так и для инвестиций. И…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$146,242
Комплекс состоит из 66 премиальных таунхаусов, из которых к покупке доступны всего 6 односпальных и 12 двухспальных лотов. Инфраструктура комплекса гармонично вписана в ландшафт и естественным образом зонирована ручьем. Она включает: Ресепшн с внимательным персоналом; Премиальные спа в япон…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$118,187
Комплекс в новом закрытом сообществе с разнообразной инфраструктурой для жизни, развлечений и отдыха. Общественные точки притяжения: арт-объекты, прогулочные зоны, Workout, детские площадки, настольный теннис, уличные шахматы Оценка доходности от застройщика: от 12% в год при средней арендно…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$616,800
Первая фаза проекта включает меблированные таунхаусы и виллы с собственными бассейнами и садами. Комплекс является отличным выбором для инвесторов, предлагая высокую доходность, стабильный пассивный доход и комфорт как для жизни, так и для инвестиций. Инфраструктура: ⁠⁠инфинити-бассейн ⁠зон…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$243,735
Предлагаются виллы в небольшом отреставрированном комплексе в Убуде. Всего в комплексе будет реализовано 6 двухспальных, 3 трёхспальных и 1 пятиспальная виллы, а также 8 апартаментов и 1 пентхаус. Инвестиционная недвижимость в предлагаемом проекте подходит не только для посуточной, но и для …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и зонами коворкинга, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и зонами коворкинга, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и зонами коворкинга, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и зонами коворкинга, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и зонами коворкинга, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и зонами коворкинга, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и зонами коворкинга, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$119,380
Комплекс состоит из 20 апартаментов и вилл, апартаментов всего 8. Инвестиционные объекты комплекса подходят не только для посуточной, но и для долгосрочной аренды. Комплекс располагает всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой: 1 общий бассейн 11 частных бассейнов тренажерный за…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$348,194
Предлагаются апартаменты и виллы в отреставрированном комплексе с готовностью в середине 2025 года. Сейчас к покупке доступны 5 апартаментов и 3 виллы с собственными участками. Все апартаменты односпальные, а виллы имеют планировки с тремя или четырьмя спальнями. Из инфраструктуры в комплекс…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые апартаменты с доходностью отеля в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты с доходностью отеля в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты с доходностью отеля в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты с доходностью отеля в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты с доходностью отеля в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты с доходностью отеля в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$161,164
Это не просто апарт-отель, а культурное пространство, погружающее гостей в богатое наследие Бали. Концепция основана на идее соединения традиционной архитектуры, искусства и ремесел с современным комфортом. Здесь каждый элемент – от дизайна номеров до сервиса – отражает подлинную балийскую э…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Стильные апартаменты «под ключ» с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильные апартаменты «под ключ» с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильные апартаменты «под ключ» с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильные апартаменты «под ключ» с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильные апартаменты «под ключ» с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильные апартаменты «под ключ» с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$149,226
Предлагаются 4 апартамента с 1 спальней в отреставрированном комплексе в Убуде с прямым видом на джунгли. В комплексе есть 2 бассейна и сад для прогулок. Комплекс был сдан в 2023, поэтому уже показывает реальные цифры по заполняемости в год и доходности от сдачу в аренду. Реальная заполняемо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Pejeng Kawan, Индонезия
от
$195,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 133–184 м²
2 объекта недвижимости 2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе острова Бали - Убуде. Комплекс расположен на территории, площадью 2400 м2 и состоит из 11 таунхаусов и 2 вилл. Виллы оборудованы 25 м2 бассейном, имеют придомовую территорию 120 м2 и террасу. Таунхаусы …
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$387,987
Уединенный комплекс вилл в Убуде, Бали предлагает сногсшибательные виды и располагается в пешей доступности от живописного водопада. Здесь гости могут наслаждаться гармонией с природой и скрыться от городской суеты. Проект включает 12 вилл с 2-3 спальнями. Современный дизайн вилл обеспечивае…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$392,961
Предлагаются две последние виллы с инфинити-бассейном и зелёными окрестностями, стоимостью лотов 300 000 и 380 000 долларов. Современная виллы, спроектированные по уникальному проекту, будут построены с соблюдением европейских технологий и контролем качества на каждом этапе. Комфортная и про…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Pre - Sale! Апартаменты в комплексе Sunny Ubud Family Resort 4*.
Жилой комплекс Pre - Sale! Апартаменты в комплексе Sunny Ubud Family Resort 4*.
Жилой комплекс Pre - Sale! Апартаменты в комплексе Sunny Ubud Family Resort 4*.
Жилой комплекс Pre - Sale! Апартаменты в комплексе Sunny Ubud Family Resort 4*.
Жилой комплекс Pre - Sale! Апартаменты в комплексе Sunny Ubud Family Resort 4*.
Жилой комплекс Pre - Sale! Апартаменты в комплексе Sunny Ubud Family Resort 4*.
Убуд, Индонезия
от
$155,000
Варианты отделки С отделкой
Официальный старт продаж - 15 октября, но самые выгодные предложения доступны уже сейчас. Забронируйте цену и станьте частью проекта, который задаёт новый стандарт семейного отдыха на Бали! Комплекс Sunny Ubud Family Resort - первый Kids-First Family Resort 4* в сердце Бали, где каждая з…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$387,987
Предлагаются виллы с уникальным дизайном с бассейном, небольшим садом и детской площадкой. Резиденция располагает парковкой и рестораном. Удобства и оснащение в доме Система “безопасный дом” Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом сердце Бали, популярном среди ту…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс меблированных вилл в окружении тропической природы и полей, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс меблированных вилл в окружении тропической природы и полей, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс меблированных вилл в окружении тропической природы и полей, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс меблированных вилл в окружении тропической природы и полей, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс меблированных вилл в окружении тропической природы и полей, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс меблированных вилл в окружении тропической природы и полей, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$358,141
Уединенный эксклюзивный комплекс вилл в Убуде, Бали предлагает сногсшибательные виды и располагается в пешей доступности от живописного водопада. Проект включает 5 просторных современных вилл с 2-3 спальнями. Каждая вилла имеет: большое открытое пространство с террасой и бассейном большой у…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в Убуде, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в Убуде, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в Убуде, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в Убуде, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в Убуде, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в Убуде, Индонезия
Payangan, Индонезия
от
$248,710
Уникальность проекта – в видовых характеристиках и планировке комплекса. Из каждой виллы открывается умиротворяющий вид на джунгли и на рисовые поля. На территории есть бассейн, спа, фитнес, ко-воркинг зона, ресторан на 30 мест. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в самом …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$238,761
Предлагаются двух- и трёхспальные виллы с террасой, инфинити-бассейном и видом на джунгли. Это один из трёх проектов застройщика в самом сердце острова Бали - Убуде, культурном и духовном центре острова, популярном среди туристов своими достопримечательностями, природными красотами и спокойн…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современный жилой комплекс квартир с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный жилой комплекс квартир с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный жилой комплекс квартир с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный жилой комплекс квартир с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный жилой комплекс квартир с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный жилой комплекс квартир с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$164,148
Предлагаются апартаменты в небольшом комплексе с прямым видом на джунгли в Убуде. Комплекс состоит из двух зданий с 3 этажами, с двумя апартаментами на практически каждом этаже. Из 11 апартаментов сейчас к покупке доступны 9. Сдача проекта ожидается весной 2025 года. Все квартиры оборудованы…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$208,916
Проект с узнаваемой уникальной архитектурой, вдохновлённой традиционным глиняным ремеслом Бали, в духовном центре острова. Комплекс апартаментов и таунхаусов на Бали, где слились воедино традиционные индонезийские черты и современные архитектурные инновации. В проекте 28 апартаментов с 1 спа…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$134,303
Апартаменты в небольшом малоэтажном доме с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда. Форма владения: лизхолд на 25 лет. Прогноз арендной доходности от застройщика - 15-19%. Все юниты оборудованы всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду. Заполняемость: 78% Расположе…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$83,466
Предлагаются 38 апартаментов в современном комплексе в самом центре Убуда. Типы квартир: стандартные студии, стеклянные студии, апартаменты с арками и двухуровневые апартаменты. Квартиры идеально подойдут для перепродажи в процессе строительства или для сдачи в аренду цифровым кочевникам или…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в сердце Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$288,503
Комплекс из 10 вилл, расположенный среди рисовых террас, в 4 минутах от центра Убуда. Предлагаются меблированные виллы в стиле барн хаус с инфинити-бассейнами 15 м2 и видами на рисовые поля, парковочными местами. Форма собственности - фрихолд. В продаже осталась последняя вилла! Удобства и …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс UBUD CITY Renaissance
Жилой комплекс UBUD CITY Renaissance
Жилой комплекс UBUD CITY Renaissance
Жилой комплекс UBUD CITY Renaissance
Жилой комплекс UBUD CITY Renaissance
Жилой комплекс UBUD CITY Renaissance
Убуд, Индонезия
от
$118,800
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Инвестиционные апартаменты в сердце Убуда. Заполняемость в Убуде 23%. Гарантированная окупаемость от сдачи в аренду и рост цены от востребованности района. Апартаменты UBUD CITY Renaissance с мобильным приложением для планирования отдыха (навигация, календарь и запись на мероприятия,…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс GOLDEN PEARL
Жилой комплекс GOLDEN PEARL
Жилой комплекс GOLDEN PEARL
Жилой комплекс GOLDEN PEARL
Жилой комплекс GOLDEN PEARL
Жилой комплекс GOLDEN PEARL
Убуд, Индонезия
от
$252,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Уникальные апартаменты в прекрасном Убуде. Рентабельность апартаментов от сдачи в аренду до 15%. Первоначальный взнос — 30%. Уютные апартаменты с дизайнерским современным ремонтом и мебелью. На территории собственный бассейн. Апартаменты уютной планировкой - 96 кв.м. Убуд является м…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Апартаменты в Убуде
Жилой комплекс Апартаменты в Убуде
Жилой комплекс Апартаменты в Убуде
Жилой комплекс Апартаменты в Убуде
Жилой комплекс Апартаменты в Убуде
Убуд, Индонезия
от
$72,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Апартаменты Отдельный вход Высота потолка: 4 метра 1 спальня Площадь: Здание - 29 м² Цена: 72 500 $ (2 500 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный …
Агентство
Baliray
Жилой комплекс DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Жилой комплекс DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Жилой комплекс DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Жилой комплекс DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Жилой комплекс DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Жилой комплекс DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Pejeng Kawan, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Видовая вилла на Бали. Вилла DZEN GREEN FIELDS VILLAS с видом на рисовые поля и Инфинити бассейном. Полностью меблированная вилла с современным интерьером в стиле «бохо». Также профессиональная система очистки с проточными ультрафиолетовыми фильтрами и многоступенчатыми фильтрами грубой и…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Апарт - отель в Убуде
Апарт - отель в Убуде
Апарт - отель в Убуде
Апарт - отель в Убуде
Апарт - отель в Убуде
Апарт - отель в Убуде
Убуд, Индонезия
от
$109,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла 1 этаж Терраса Бассейн 1 спальня Площадь: Здание - 40 м² Цена: 108 000 $ (2 942 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с по…
Агентство
Baliray
Жилой комплекс AURA APART
Жилой комплекс AURA APART
Жилой комплекс AURA APART
Жилой комплекс AURA APART
Жилой комплекс AURA APART
Жилой комплекс AURA APART
Убуд, Индонезия
от
$75,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты с топовой локацией и развитой инфраструктурой. Первоначальный взнос - 50%. Лизхолд: 30 лет + 30 лет Апартаменты 28 кв.м. Под ключ, с ремонтом, мебелью и техникой. Уютная лоджия 3кв.м. Расположение в прекрасном Убуде. Данный район является культурной столицей. Здесь много…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс VODOPAD
Жилой комплекс VODOPAD
Жилой комплекс VODOPAD
Жилой комплекс VODOPAD
Жилой комплекс VODOPAD
Жилой комплекс VODOPAD
Penestanan, Индонезия
от
$67,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 28–45 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты с видом на джунгли и водопад. Апартаменты с инвестиционной привлекательностью от 14.3% годовых (долгосрочная аренда); от 17.07% годовых (посуточная аренда). Полная отделка «под ключ». Рост стоимость после завершения строительства 62%. LEASEHOLD 30 лет + 25 лет с продлением.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.0
79,000
Квартира 2 комнаты
45.0
99,000
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс PRESALE VODOPAD
Жилой комплекс PRESALE VODOPAD
Жилой комплекс PRESALE VODOPAD
Жилой комплекс PRESALE VODOPAD
Жилой комплекс PRESALE VODOPAD
Жилой комплекс PRESALE VODOPAD"
Убуд, Индонезия
от
$67,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Апартаменты в прекрасном Убуде. Апартаменты с инвестиционной привлекательностью от 14.3% годовых (долгосрочная аренда); от 17.07% годовых (посуточная аренда). Полная отделка «под ключ». Рост стоимости после завершения строительства 62%. LEASEHOLD 30 лет + 25 лет с продлением. Срок с…
Агентство
Foreign Real Estate
