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Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия

Убуд, Индонезия
от
$388,566
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20
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Описание Описание
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ID: 26313
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In CRM: 2453979
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

О комплексе

Уединенный комплекс вилл в Убуде, Бали предлагает сногсшибательные виды и располагается в пешей доступности от живописного водопада. Здесь гости могут наслаждаться гармонией с природой и скрыться от городской суеты. Проект включает 12 вилл с 2-3 спальнями. Современный дизайн вилл обеспечивает комфортное проживание и изысканность.

Каждая вилла имеет:

  • парковка
  • сад
  • бассейн
  • открытая зона отдыха
  • виды на тропики

Окончание строительства - август 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полностью оборудованная кухня с центральным островом
  • Высокие потолки
  • Смарт-ТВ
  • Кондиционеры
  • Wi-Fi
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу реки с водопадом, в 3 км от центра Убуда, в 10-15 минутах езды от самых популярных достопримечательностей Убуда, таких как лес обезьян, улица ручной резьбы по дереву, студия Yoga Barn и многое другое.

  • Чангу - 55 минут
  • Аэропорт - 70 минут
  • Пляж Санур - 45 минут
  • Белый песчаный пляж - 55 минут
  • Рисовые террасы - 25 минут

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

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Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$388,566
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