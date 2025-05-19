Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с 5-звездочным обслуживанием рядом с живописным водопадом, Убуд, Бали, Индонезия

Уединенный комплекс вилл в Убуде, Бали предлагает сногсшибательные виды и располагается в пешей доступности от живописного водопада. Здесь гости могут наслаждаться гармонией с природой и скрыться от городской суеты. Проект включает 12 вилл с 2-3 спальнями. Современный дизайн вилл обеспечивает комфортное проживание и изысканность.

Каждая вилла имеет:

парковка

сад

бассейн

открытая зона отдыха

виды на тропики

Окончание строительства - август 2025 года.

Полностью оборудованная кухня с центральным островом

Высокие потолки

Смарт-ТВ

Кондиционеры

Wi-Fi

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу реки с водопадом, в 3 км от центра Убуда, в 10-15 минутах езды от самых популярных достопримечательностей Убуда, таких как лес обезьян, улица ручной резьбы по дереву, студия Yoga Barn и многое другое.