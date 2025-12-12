  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. tanjung skuie
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в tanjung skuie, Индонезия

Апарт - отель Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Апарт - отель Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
tanjung skuie, Индонезия
от
$89,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
На продажу: 80 лет аренды Исследуйте эту квартиру с 3 спальнями, расположенную в Сунут Ломбок. Эта просторная гостиная, состоящая из трех спален и гостиной, идеально подходит для больших семей или группы друзей, которым требуются дополнительные комнаты для различных целей. В квартире есть т…
Arya Properties
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$34,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда вилл Glamp с 1 спальней, представляем виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Если вы ищете недорогое жилье, наша вилла с одной спальней в стиле глэмпинг может быть идеальным выбором для вас. Хотя на этой вилле нет собственной ванной комнаты, несколько в…
Arya Properties
