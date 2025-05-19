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Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия

Чангу, Индонезия
от
$2,01 млн
18.05.2025
$2,01 млн
17.05.2025
$2,00 млн
16.05.2025
$2,00 млн
14.05.2025
$2,02 млн
13.05.2025
$1,99 млн
11.05.2025
$1,99 млн
10.05.2025
$2,00 млн
09.05.2025
$1,98 млн
08.05.2025
$1,97 млн
07.05.2025
$1,98 млн
14.04.2025
$1,97 млн
13.04.2025
$1,97 млн
12.04.2025
$1,98 млн
11.04.2025
$2,02 млн
10.04.2025
$2,03 млн
09.04.2025
$2,04 млн
08.04.2025
$2,04 млн
06.04.2025
$2,04 млн
05.04.2025
$2,02 млн
04.04.2025
$2,05 млн
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19
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 16330
ID новостройки на Realting
In CRM: 2364649
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

О комплексе

Проект подходит как для личного проживания, так и для инвестиций.

Комплекс состоит из 3-х роскошных вилл, в каждой из которых есть новейшая техника и оборудование, просторные помещения. Из окон открывается захватывающий вид на пышные рисовые поля.

Инвестор получает виллу под ключ: швейцарская страховка на 1 год с возможностью продления, мебель, посуда, бытовая техника, ремонт.

Есть возможность заключить договор с управляющей компанией застройщика. 10% от дохода предоставляется компании за услуги по управлению арендой.

Прогнозируемая доходность от застройщика - 13-22% годовых.

Лизхолд 29 лет на руки + 10 лет продление.

Расположение и объекты поблизости

Берава — одна из лучших локаций острова для жизни и инвестиций. Точка притяжения англо- и русскоговорящих туристов. Один из самых популярных туристических районов с востребованной краткосрочной арендой. Вдоль улицы в направлении к океану есть множество ресторанов.

Поблизости расположено множество достопримечательностей и основные удобства: пляжный клуб Atlas, клуб отдыха Finns, галерея Tamora и школа Монтессори, кафе, спа-комплексы, магазины и детские сады.

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

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Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$2,01 млн
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