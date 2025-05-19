Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия

Проект подходит как для личного проживания, так и для инвестиций.

Комплекс состоит из 3-х роскошных вилл, в каждой из которых есть новейшая техника и оборудование, просторные помещения. Из окон открывается захватывающий вид на пышные рисовые поля.

Инвестор получает виллу под ключ: швейцарская страховка на 1 год с возможностью продления, мебель, посуда, бытовая техника, ремонт.

Есть возможность заключить договор с управляющей компанией застройщика. 10% от дохода предоставляется компании за услуги по управлению арендой.

Прогнозируемая доходность от застройщика - 13-22% годовых.

Лизхолд 29 лет на руки + 10 лет продление.

Расположение и объекты поблизости

Берава — одна из лучших локаций острова для жизни и инвестиций. Точка притяжения англо- и русскоговорящих туристов. Один из самых популярных туристических районов с востребованной краткосрочной арендой. Вдоль улицы в направлении к океану есть множество ресторанов.

Поблизости расположено множество достопримечательностей и основные удобства: пляжный клуб Atlas, клуб отдыха Finns, галерея Tamora и школа Монтессори, кафе, спа-комплексы, магазины и детские сады.