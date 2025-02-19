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Жилой комплекс Виллы среди тропического парка в 500 метрах от пляжа, Нунггалан, Бали, Индонезия

Bukit, Индонезия
от
$388,307
14.04.2025
$385,909
13.04.2025
$386,136
12.04.2025
$387,573
11.04.2025
$396,334
10.04.2025
$397,949
09.04.2025
$399,945
08.04.2025
$399,698
06.04.2025
$399,934
05.04.2025
$396,291
04.04.2025
$401,584
03.04.2025
$406,036
02.04.2025
$405,185
01.04.2025
$404,267
30.03.2025
$403,030
29.03.2025
$406,039
28.03.2025
$407,521
27.03.2025
$406,093
26.03.2025
$405,839
25.03.2025
$404,450
24.03.2025
$403,067
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Описание Описание
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ID: 20072
ID новостройки на Realting
In CRM: 2378617
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Карангасем
  • Город
    Kecamatan Karangasem
  • Деревня
    Bukit

О комплексе

Проект расположен на закрытой территории площадью 77 соток, среди тропического парка рядом с рекой. Всего в 500 метрах находится спуск на один из живописных диких пляжей Улувату.

Комплекс включает 24 двуспальные виллы с приватными бассейнами и парковкой,а также кафе и парк для прогулок.

Земля в аренде на 38 лет с приоритетным правом продления еще на 50 лет — всего 88 лет.

Оценка доходности от застройщика - 13%.

Расположение и объекты поблизости

Нунггалан — это район в Улувату с сильным европейским комьюнити. Здесь ограниченный объем предложений по свободной земле для строительства.

В районе развитая инфраструктура для отдыха: рестораны, концепт-сторы, салоны красоты, отели, вертолетная площадка, параглайдинг, гольф-поля, сауны.

Всего в нескольких минутах от комплекса пляж Ньянг Ньянг и обзорные площадки на утесах.

Ближайший международный детский сад и школа в 5 минутах езды.

Местонахождение на карте

Bukit, Индонезия

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Жилой комплекс Виллы среди тропического парка в 500 метрах от пляжа, Нунггалан, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$388,307
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