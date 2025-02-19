Жилой комплекс Виллы среди тропического парка в 500 метрах от пляжа, Нунггалан, Бали, Индонезия

Проект расположен на закрытой территории площадью 77 соток, среди тропического парка рядом с рекой. Всего в 500 метрах находится спуск на один из живописных диких пляжей Улувату.

Комплекс включает 24 двуспальные виллы с приватными бассейнами и парковкой,а также кафе и парк для прогулок.

Земля в аренде на 38 лет с приоритетным правом продления еще на 50 лет — всего 88 лет.

Оценка доходности от застройщика - 13%.

Расположение и объекты поблизости

Нунггалан — это район в Улувату с сильным европейским комьюнити. Здесь ограниченный объем предложений по свободной земле для строительства.

В районе развитая инфраструктура для отдыха: рестораны, концепт-сторы, салоны красоты, отели, вертолетная площадка, параглайдинг, гольф-поля, сауны.

Всего в нескольких минутах от комплекса пляж Ньянг Ньянг и обзорные площадки на утесах.

Ближайший международный детский сад и школа в 5 минутах езды.