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  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов и вилл в Сануре, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов и вилл в Сануре, Бали, Индонезия

Sanur Kaja, Индонезия
от
$356,123
18.05.2025
$356,123
17.05.2025
$354,810
16.05.2025
$355,047
14.05.2025
$357,905
13.05.2025
$354,088
11.05.2025
$353,325
10.05.2025
$354,505
09.05.2025
$351,625
08.05.2025
$350,346
07.05.2025
$351,557
14.04.2025
$349,980
13.04.2025
$350,186
12.04.2025
$351,490
11.04.2025
$359,435
10.04.2025
$360,900
09.04.2025
$362,710
08.04.2025
$362,485
06.04.2025
$362,700
05.04.2025
$359,396
04.04.2025
$364,196
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Описание Описание
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ID: 22169
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394465
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Город
    Денпасар
  • Деревня
    Sanur Kaja

О комплексе

Продаются меблированные виллы и таунхаусы с личными бассейнами и парковками в небольшом комплексе. Интерьер пропитан вдохновляющим духом Japandi, придавая вашему дому уникальный характер. Изысканная простота и способность подчеркнуть важные детали, создавая атмосферу элегантности и спокойствия. Профессионально разработанные планировки гарантируют функциональность и комфорт. Детали внутри и снаружи дома продуманы с приверженностью долговечности.

Лизхолд на 32 года с гарантированным правом продления на 15 лет по рыночной цене участка.

Инфраструктура
  • Самая длинная 5,5 км велосипедная и пешеходная дорожка вдоль набережной
  • Международные школы
  • Детские сады и центры послешкольного досуга
  • Быстрый доступ к медицинской помощи
Расположение и объекты поблизости

Санур — один из самых развитых районов на Бали с хорошей инфраструктурой и всеми необходимыми удобствами для проживания и отдыха. Все необходимые объекты находятся в 5-20 минутах езды от резиденции. Лучший выбор для семей и тех, кто предпочитает спокойный и безопасный отдых.

Местонахождение на карте

Sanur Kaja, Индонезия

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов и вилл в Сануре, Бали, Индонезия
Sanur Kaja, Индонезия
от
$356,123
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Языки общения
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