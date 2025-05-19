Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов и вилл в Сануре, Бали, Индонезия

Продаются меблированные виллы и таунхаусы с личными бассейнами и парковками в небольшом комплексе. Интерьер пропитан вдохновляющим духом Japandi, придавая вашему дому уникальный характер. Изысканная простота и способность подчеркнуть важные детали, создавая атмосферу элегантности и спокойствия. Профессионально разработанные планировки гарантируют функциональность и комфорт. Детали внутри и снаружи дома продуманы с приверженностью долговечности.

Лизхолд на 32 года с гарантированным правом продления на 15 лет по рыночной цене участка.

Самая длинная 5,5 км велосипедная и пешеходная дорожка вдоль набережной

Международные школы

Детские сады и центры послешкольного досуга

Быстрый доступ к медицинской помощи

ИнфраструктураРасположение и объекты поблизости

Санур — один из самых развитых районов на Бали с хорошей инфраструктурой и всеми необходимыми удобствами для проживания и отдыха. Все необходимые объекты находятся в 5-20 минутах езды от резиденции. Лучший выбор для семей и тех, кто предпочитает спокойный и безопасный отдых.