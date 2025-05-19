Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия

Комплекс в 2 минутах до пляжа Бату Белиг, с бассейном, рестораном, коворкинг-зоной, таунхаусами с 2 спальнями. Сантехника, мебель, системы вентиляции и кондиционирования премиального качества.

Управляющая компания застройщика выполняет организационные обязанности: консьерж, система охраны, обслуживание и уход за территорией, управление арендой, отчёт о доходности, оплата налогов. 10% от дохода предоставляется компании за услуги по управлению.

Застройщик оценивает заполняемость объекта на 80-90%.

Средний ежемесячный доход от аренды - 4 080-5 960$.

Годовой ROI - 12-18%.

Гарантированный рост цены - до 30%.

Клубная система - жители вилл смогу пользоваться инфраструктурой апарт комплекса: большой бассейн, коворкинг, ресторан.

Лизхолд 27 лет на руки + продление 15 лет.

Расположение и объекты поблизости

Берава — одна из лучших локаций острова для жизни и инвестиций. Точка притяжения англо- и русскоговорящих туристов. Один из самых популярных туристических районов с востребованной краткосрочной арендой. Вдоль улицы в направлении к океану есть множество ресторанов.

Поблизости расположено множество достопримечательностей и основные удобства: пляжный клуб Atlas, La Brisa, клуб отдыха Finns, галерея Tamora и школа Монтессори.