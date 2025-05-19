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  4. Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия

Чангу, Индонезия
от
$290,917
18.05.2025
$290,917
17.05.2025
$289,845
16.05.2025
$290,038
14.05.2025
$292,373
13.05.2025
$289,256
11.05.2025
$288,631
10.05.2025
$289,596
09.05.2025
$287,243
08.05.2025
$286,199
07.05.2025
$287,187
14.04.2025
$285,900
13.04.2025
$286,068
12.04.2025
$287,133
11.04.2025
$293,623
10.04.2025
$294,820
09.04.2025
$296,299
08.04.2025
$296,115
06.04.2025
$296,290
05.04.2025
$293,591
04.04.2025
$297,512
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 16332
ID новостройки на Realting
In CRM: 2364648
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

О комплексе

Комплекс в 2 минутах до пляжа Бату Белиг, с бассейном, рестораном, коворкинг-зоной, таунхаусами с 2 спальнями. Сантехника, мебель, системы вентиляции и кондиционирования премиального качества.

Управляющая компания застройщика выполняет организационные обязанности: консьерж, система охраны, обслуживание и уход за территорией, управление арендой, отчёт о доходности, оплата налогов. 10% от дохода предоставляется компании за услуги по управлению.

Застройщик оценивает заполняемость объекта на 80-90%.

Средний ежемесячный доход от аренды - 4 080-5 960$.

Годовой ROI - 12-18%.

Гарантированный рост цены - до 30%.

Клубная система - жители вилл смогу пользоваться инфраструктурой апарт комплекса: большой бассейн, коворкинг, ресторан.

Лизхолд 27 лет на руки + продление 15 лет.

Расположение и объекты поблизости

Берава — одна из лучших локаций острова для жизни и инвестиций. Точка притяжения англо- и русскоговорящих туристов. Один из самых популярных туристических районов с востребованной краткосрочной арендой. Вдоль улицы в направлении к океану есть множество ресторанов.

Поблизости расположено множество достопримечательностей и основные удобства: пляжный клуб Atlas, La Brisa, клуб отдыха Finns, галерея Tamora и школа Монтессори.

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия

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Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$290,917
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