Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия

Комплекс в 2 минутах до пляжа Бату Белиг, с бассейном, рестораном, коворкинг-зоной, таунхаусами с 2 спальнями. Сантехника, мебель, системы вентиляции и кондиционирования премиального качества.
Управляющая компания застройщика выполняет организационные обязанности: консьерж, система охраны, обслуживание и уход за территорией, управление арендой, отчёт о доходности, оплата налогов. 10% от дохода предоставляется компании за услуги по управлению.
Застройщик оценивает заполняемость объекта на 80-90%.
Средний ежемесячный доход от аренды - 4 080-5 960$.
Годовой ROI - 12-18%.
Гарантированный рост цены - до 30%.
Клубная система - жители вилл смогу пользоваться инфраструктурой апарт комплекса: большой бассейн, коворкинг, ресторан.
Лизхолд 27 лет на руки + продление 15 лет.Расположение и объекты поблизости
Берава — одна из лучших локаций острова для жизни и инвестиций. Точка притяжения англо- и русскоговорящих туристов. Один из самых популярных туристических районов с востребованной краткосрочной арендой. Вдоль улицы в направлении к океану есть множество ресторанов.
Поблизости расположено множество достопримечательностей и основные удобства: пляжный клуб Atlas, La Brisa, клуб отдыха Finns, галерея Tamora и школа Монтессори.