Kedungu, Индонезия

BAZA KEDUNGU - это комплекс из 54 апартаментов в стиле Калифорния костал, расположенный на первой береговой линии одного из главных серферских районов Бали — Кедунгу. I квартал 2026 Сдача объекта 25 лет Лисхолд с опцией продления еще на 30 лет 50% Первый платеж, остальное после сд…