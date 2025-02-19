Жилой комплекс Новый комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в Убуде, Индонезия

Уникальность проекта – в видовых характеристиках и планировке комплекса. Из каждой виллы открывается умиротворяющий вид на джунгли и на рисовые поля. На территории есть бассейн, спа, фитнес, ко-воркинг зона, ресторан на 30 мест.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в самом сердце балийских джунглей среди рисовых полей. Полное единение с природой, идеальные условия для ретрита или уединенной работы творческих интровертов: писателей, программистов, художников, музыкантов. 15 минут понадобится вам, чтобы добраться до цивилизации.