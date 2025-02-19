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Жилой комплекс Новый комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в Убуде, Индонезия

Убуд, Индонезия
от
$249,875
14.04.2025
$248,332
13.04.2025
$248,478
12.04.2025
$249,403
11.04.2025
$255,042
10.04.2025
$256,081
09.04.2025
$257,366
08.04.2025
$257,206
06.04.2025
$257,358
05.04.2025
$255,014
04.04.2025
$258,420
03.04.2025
$261,285
02.04.2025
$260,737
01.04.2025
$260,146
30.03.2025
$259,349
29.03.2025
$261,286
28.03.2025
$262,240
27.03.2025
$261,321
26.03.2025
$261,158
25.03.2025
$260,263
24.03.2025
$259,374
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ID: 24864
ID новостройки на Realting
In CRM: 2421988
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

О комплексе

Уникальность проекта – в видовых характеристиках и планировке комплекса. Из каждой виллы открывается умиротворяющий вид на джунгли и на рисовые поля. На территории есть бассейн, спа, фитнес, ко-воркинг зона, ресторан на 30 мест.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в самом сердце балийских джунглей среди рисовых полей. Полное единение с природой, идеальные условия для ретрита или уединенной работы творческих интровертов: писателей, программистов, художников, музыкантов. 15 минут понадобится вам, чтобы добраться до цивилизации.

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

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Жилой комплекс Новый комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в Убуде, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$249,875
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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